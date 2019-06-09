أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" فتح محطة الفضاء الدولية أمام "السياح" اعتبارا من عام 2020، وذلك في إطار مساعيها لخفض أعبائها المالية.

وقالت ناسا، الجمعة، إنها ستسمح اعتبارا من العام المقبل للسياح إلى الفضاء ولشركات باستخدام محطة الفضاء الدولية مقابل مدفوعات.وقال المدير المالي للوكالة الأميركية، جيف ديويت: "ناسا تفتح محطة الفضاء الدولية أمام الفرص التجارية والتسويق، بشكل لم نقم به أبدا في السابق"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.من جانبها، أوضحت المسؤولة في ناسا، التي تشغل المحطة، روبن غاتنس، أن "ناسا ستسمح بما يصل إلى مهمتين قصيرتين لرواد فضاء يقومان برحلة بشكل خاص، سنويا".