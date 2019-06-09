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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الاقصى



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بمناسبة "عيد نزول التوراة/شفوعوت".


وافادت مصادر اعلامية فلسطينية أن مجموعات متتالية من المستوطنين جددت اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك، عبر باب المغاربة وتتم عبره الاقتحامات للمسجد الأقصى يوميا "باستثناء يومي الجمعة والسبت" من كل أسبوع.

وأضاف شهود عيان أن أفراد من الشرطة والقوات الخاصة تتنشر في ساحات المسجد الأقصى، لتسهيل اقتحامات وجولات المستوطنين في ساحات، حيث اقتحم حتى الساعة الثامنة والنصف صباحا 230 مستوطنا، ومن المتوقع ارتفاع اعداد المقتحمين خلال فترة الاقتحامات الصباحية وبعد الظهر، حيث دعت "جماعات الهيكل " لتنفيذ اقتحامات جماعية للاقصى اليوم الأحد ويوم غد الاثنين.

وفي سياق متصل أدى عشرات المستوطنين صلوات جماعية على أبواب المسجد الأقصى من الجهة الخارجية، خاصة عند باب القطانين، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال وتضييق على حركة التجار والمقدسيين.
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الاقصى




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