اصابة, شابين, خلال, شجار, في, قلنسوة, واطلاق, نار, على, منزل,

أصيب شابين بجراح طفيفة خلال شجار وقع في ساعة متأخرة من مساء السبت في مدينة قلنسوة , ونقلا الى مستشفى مئير في كفار سابا لاستكمال العلاج جراء طعن احدهما واصابة اخر بكدمات كما افادت المصادر الطبية .

وبعد منتصف الليلة اقدم مجهولون باطلاق نار على احد المنازل دون اصابات , وسط غضب شديد من اهالي المدينة على احداث العنف الاخيرة التي تشهدها قلنسوة .