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اصابة شابين خلال شجار في قلنسوة واطلاق نار على منزل



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أصيب شابين بجراح طفيفة خلال شجار وقع في ساعة متأخرة من مساء السبت في مدينة قلنسوة , ونقلا الى مستشفى مئير في كفار سابا لاستكمال العلاج جراء طعن احدهما واصابة اخر بكدمات كما افادت المصادر الطبية .


وبعد منتصف الليلة اقدم مجهولون باطلاق نار على احد المنازل دون اصابات , وسط غضب شديد من اهالي المدينة على احداث العنف الاخيرة التي تشهدها قلنسوة .
اصابة شابين خلال شجار في قلنسوة واطلاق نار على منزل




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