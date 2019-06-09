اصابة, شابين, خلال, شجار, في, قلنسوة, واطلاق, نار, على, منزل,

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قالت مصادر اسرائيلية ان سلاح البحرية يتولى السيطرة على حدث امني على متن سفينة شحن...
اليوم الاحد يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق وغائماً جزئياً الى صاف ،ولايطرأ...
عملت طواقم الانقاذ مساء السبت على انقاذ عالقين على لعبة ملاهي بارتفاع شاهق في...
أصيب شاب بالعشرينيات من عمره مساء السبت باطلاق نار في شارع ايلان في مدينة عكا ,...
لقي جابي صهواني البالغ من العمر 55 عاما مصرعه واصيبت زوجته بجراح جراء تعرضهما...
جاء في بيان صادر عن شرطة الساحل أن شجار عنيف وقع بين مجموعة شبان في شاطىء ارجمان...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن شجار عنيف بين مجموعة مستجمين وقع في...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل، وقع حادث...
عملية انقاذ رجولية قام بها اكرم صفي وشقيقة محمد بعد ان قاما بانقاذ اربعة اطفال من...
توفيت صباح اليوم السبت في حي العيساوية بمدينة القدس الطفلة نور ناصر البالغة من...