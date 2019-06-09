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حالة الطقس:اجواء صيفية معتدلة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اليوم الاحد يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق وغائماً جزئياً الى صاف ،ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
حالة الطقس:اجواء صيفية معتدلة




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