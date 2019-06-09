اتقاذ, عالقين, بلعبة, ملاهي, في, ايلات,

عملت طواقم الانقاذ مساء السبت على انقاذ عالقين على لعبة ملاهي بارتفاع شاهق في مدينة ايلات , حيث تبين أن الحديث يدور على عطل في اللعبة خلال عملها وعلى متنها بعض الاشخاص .

الطواقم وصلت للمكان وانقذت العالقين وسط توتر شديد من قبل المواطنين حيث تعج مدينة ايلات بالزائرين بمناسبة الاعياد.