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اتقاذ عالقين بلعبة ملاهي في ايلات



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عملت طواقم الانقاذ مساء السبت على انقاذ عالقين على لعبة ملاهي بارتفاع شاهق في مدينة ايلات , حيث تبين أن الحديث يدور على عطل في اللعبة خلال عملها وعلى متنها بعض الاشخاص .


الطواقم وصلت للمكان وانقذت العالقين وسط توتر شديد من قبل المواطنين حيث تعج مدينة ايلات بالزائرين بمناسبة الاعياد.
اتقاذ عالقين بلعبة ملاهي في ايلات




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