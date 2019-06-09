تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-09 00:09:29 اتقاذ عالقين بلعبة ملاهي في ايلات |  2019-06-08 18:35:42 مصرع جابي صهواني واصابة زوجته باطلاق نار في الرملة |  2019-06-08 19:05:49 شجار عنيف بين شبان عرب في شاطىء ارجمان بمدينة عكا |  2019-06-08 19:01:02 اعتقال شاب من القدس بشبهة ضلوعه بشجار في منتجع بمدينة حولون |  2019-06-08 16:53:36 ريال مدريد يضم أفضل صفقة واقعية في العالم |  2019-06-08 16:50:43 اصابة خطيرة في حادث طرق قرب كفار بلوم بالشمال |  2019-06-08 16:44:42 اكرم صفي من دير الاسد ينقذ 4 فتيان من القدس في بحيرة طبريا |  2019-06-08 16:41:23 سفارة فلسطين بإسبانيا تكرم الخريجين الفلسطينيين من المعهد الدبلوماسي الإسباني |  2019-06-08 13:30:50 واشنطن تمهل انقرة حتى نهاية تموز للتخلي عن شراء منظومة " إس 400" |  2019-06-08 13:26:03 وفاة الطفلة نور ناصر من حي العيساوبة بالقدس جراء تعرضها للغرق |  2019-06-08 11:32:09 هل تصدق أنك تبتلع 200 ألف جزئية بلاستيك سنويا؟ |  2019-06-08 11:30:50 هازارد يحول أنظار زيدان إلى بوجبا.. وبيل الضحية |  2019-06-08 11:24:58 تفاصيل جديدة حول مقتل الشابة اية مصاروة من باقة الغربية في أستراليا |  2019-06-08 11:22:56 طهران تتهم واشنطن بممارسة الإرهاب الاقتصادي |  2019-06-08 11:20:27 حسين الجسمي في إحتفالات عيد الفطر: قلبي ينبض بنبضين سعودي..إماراتي |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اصابة شاب باطلاق نار في عكا وحالته متوسطة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أصيب شاب بالعشرينيات من عمره مساء السبت باطلاق نار في شارع ايلان في مدينة عكا , الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا وحالته متوسطة .


الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة شاب باطلاق نار في عكا وحالته متوسطة




كلمات متعلقة

اصابة, شاب, باطلاق, نار, في, عكا, وحالته, متوسطة,

تابعونــا

اتقاذ عالقين بلعبة ملاهي في ايلات اتقاذ عالقين بلعبة ملاهي في ايلات 2019-06-09 | 00:09:29

عملت طواقم الانقاذ مساء السبت على انقاذ عالقين على لعبة ملاهي بارتفاع شاهق في...

مصرع جابي صهواني واصابة زوجته باطلاق نار في الرملة مصرع جابي صهواني واصابة زوجته باطلاق نار في الرملة 2019-06-08 | 18:35:42

لقي جابي صهواني البالغ من العمر 55 عاما مصرعه واصيبت زوجته بجراح جراء تعرضهما...

شجار عنيف بين شبان عرب في شاطىء ارجمان بمدينة عكا شجار عنيف بين شبان عرب في شاطىء ارجمان بمدينة عكا 2019-06-08 | 19:05:49

جاء في بيان صادر عن شرطة الساحل أن شجار عنيف وقع بين مجموعة شبان في شاطىء ارجمان...

اعتقال شاب من القدس بشبهة ضلوعه بشجار في منتجع بمدينة حولون اعتقال شاب من القدس بشبهة ضلوعه بشجار في منتجع بمدينة حولون 2019-06-08 | 19:01:02

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن شجار عنيف بين مجموعة مستجمين وقع في...

اصابة خطيرة في حادث طرق قرب كفار بلوم بالشمال اصابة خطيرة في حادث طرق قرب كفار بلوم بالشمال 2019-06-08 | 16:50:43

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل، وقع حادث...

اكرم صفي من دير الاسد ينقذ 4 فتيان من القدس في بحيرة طبريا اكرم صفي من دير الاسد ينقذ 4 فتيان من القدس في بحيرة طبريا 2019-06-08 | 16:44:42

عملية انقاذ رجولية قام بها اكرم صفي وشقيقة محمد بعد ان قاما بانقاذ اربعة اطفال من...

وفاة الطفلة نور ناصر من حي العيساوبة بالقدس جراء تعرضها للغرق وفاة الطفلة نور ناصر من حي العيساوبة بالقدس جراء تعرضها للغرق 2019-06-08 | 13:26:03

توفيت صباح اليوم السبت في حي العيساوية بمدينة القدس الطفلة نور ناصر البالغة من...

تفاصيل جديدة حول مقتل الشابة اية مصاروة من باقة الغربية في أستراليا تفاصيل جديدة حول مقتل الشابة اية مصاروة من باقة الغربية في أستراليا 2019-06-08 | 11:24:58

كشفت تحقيقات الشرطة الاسترالية، تفاصيل جديدة في قضية مقتل الطالبة آية مصاروة (20...

الطقس:اجواء معتدلة وغائمة جزئياً الطقس:اجواء معتدلة وغائمة جزئياً 2019-06-08 | 06:59:40

اليوم السبت يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق وغائماً جزئياً الى صاف ،ويطرأ...

ماريا جمّال من حيفا تفوز بجائزة "اميرة جيرونا" الاسبانية ماريا جمّال من حيفا تفوز بجائزة "اميرة جيرونا" الاسبانية 2019-06-08 | 07:00:40

اعلنت مؤسسة "اميرة جيرونا" الاسبانية بعد ظهر اليوم (الجمعة) فوز السيدة ماريا جمّال...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حريق هائل عرابة لوطم الجليل الاعلى اشتعال النار اضرار اطفاء اخماد محمد بركة رئيس لجنة المتابعة مقابلة شاملة الصنارة الطيبة مشتبه رفع صور حميمية انستغرام فيسبوك صديقته السابقة مصرع عامل عربي انهيار حائط ورشة بناء بني براك تل ابيب 3 نساء الشخ دنون قرية حيازة مخدرات مريخوانا تجارة معمل مختبر الشرطة اعتقال انقلاب تراكتورون واصابة خطيرة شاب من قرية ساجور مستشف حادث طرق رمبام سخنين بيتار القدس يلاقي مباراة بدون جمهوره ستاد تيدي القدس اتحاد ابناء الليلة مقتل رجل اطلاق نار الرامة الشرطة قرية اسعاف حسين قبلان بيت جن سيارته مدخل محطة وقود بث مباشردوريابطالاوربادوري ابطال اوربافولفسبورج ريال مدريدريال مدريد.اونلاينمشاهدةمباشرةبثمباشرساندويشات مخدرات تل ابيب هروين كوكائين اعتقال رجل امرأة محمد سلمان ابو حامد الكسيفة ارتفاع شجار ضحايا الكسيفة عائلي شجار عنيف اطلاق نار اصابة شاب حرق سيارتين عرعره النقب فيديو توثيق اطلاق نار شاب الناصرة ملثمين دراجة نارية نجاة اعجوبة مفرق بيت كاما مدينة رهط النقب حادث طرق مروع شاحنة سيارة اصابة خطيرة متوسطة صفاء امارة كفر كنا سيلفي الجندية حافلة صورة فيسبوك لايكات توضح
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com