اصابة, شاب, باطلاق, نار, في, عكا, وحالته, متوسطة,

أصيب شاب بالعشرينيات من عمره مساء السبت باطلاق نار في شارع ايلان في مدينة عكا , الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا وحالته متوسطة .

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