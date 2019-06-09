اصابة, شاب, باطلاق, نار, في, عكا, وحالته, متوسطة,

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عملت طواقم الانقاذ مساء السبت على انقاذ عالقين على لعبة ملاهي بارتفاع شاهق في...
لقي جابي صهواني البالغ من العمر 55 عاما مصرعه واصيبت زوجته بجراح جراء تعرضهما...
جاء في بيان صادر عن شرطة الساحل أن شجار عنيف وقع بين مجموعة شبان في شاطىء ارجمان...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن شجار عنيف بين مجموعة مستجمين وقع في...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل، وقع حادث...
عملية انقاذ رجولية قام بها اكرم صفي وشقيقة محمد بعد ان قاما بانقاذ اربعة اطفال من...
توفيت صباح اليوم السبت في حي العيساوية بمدينة القدس الطفلة نور ناصر البالغة من...
كشفت تحقيقات الشرطة الاسترالية، تفاصيل جديدة في قضية مقتل الطالبة آية مصاروة (20...
اليوم السبت يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق وغائماً جزئياً الى صاف ،ويطرأ...
اعلنت مؤسسة "اميرة جيرونا" الاسبانية بعد ظهر اليوم (الجمعة) فوز السيدة ماريا جمّال...