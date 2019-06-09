السفير, فريدمان:, يحق, لإسرائيل, ضم, جزء, من, الضفة, الغربية,

قال سفير الولايات المتحدة في القدس ديفيد فريدمان إنه يحق لإسرائيل في ظروف معينة ضم جزء من الضفة الغربية وليس أكملها، باعتبار ذلك امرا غير معقول. ورفض السفير فريدمان مع ذلك في مقابلة مع صحيفة نيو يورك تايمز اليوم الإفصاح عن موقف الإدارة الامريكية في حال قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الوفاء بالعهد الذي قطعه خلال الانتخابات العامة وأقدم على ضم مناطق في الضفة بشكل احادي الجانب. وأضاف ان آخر ما يحتاجه العالم هو دولة فلسطينية فاشلة بين إسرائيل والأردن.

واتهم السفير الأمريكي في القدس القيادة الفلسطينية بانها مارست ضغوطا جمة على رجال اعمال لثنيهم عن المشاركة في المؤتمر الاقتصادي الذي تبادر الى عقده الإدارة الامريكية في البحرين ضمن صفقة القرن. وأضاف فريدمان ان هذه الصفقة تهدف الى تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين، مستبعدا مع ذلك ان تسفر عن حل سريع للنزاع في المنطقة.