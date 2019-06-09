تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-09 00:09:29 اتقاذ عالقين بلعبة ملاهي في ايلات |  2019-06-08 18:35:42 مصرع جابي صهواني واصابة زوجته باطلاق نار في الرملة |  2019-06-08 19:05:49 شجار عنيف بين شبان عرب في شاطىء ارجمان بمدينة عكا |  2019-06-08 19:01:02 اعتقال شاب من القدس بشبهة ضلوعه بشجار في منتجع بمدينة حولون |  2019-06-08 16:53:36 ريال مدريد يضم أفضل صفقة واقعية في العالم |  2019-06-08 16:50:43 اصابة خطيرة في حادث طرق قرب كفار بلوم بالشمال |  2019-06-08 16:44:42 اكرم صفي من دير الاسد ينقذ 4 فتيان من القدس في بحيرة طبريا |  2019-06-08 16:41:23 سفارة فلسطين بإسبانيا تكرم الخريجين الفلسطينيين من المعهد الدبلوماسي الإسباني |  2019-06-08 13:30:50 واشنطن تمهل انقرة حتى نهاية تموز للتخلي عن شراء منظومة " إس 400" |  2019-06-08 13:26:03 وفاة الطفلة نور ناصر من حي العيساوبة بالقدس جراء تعرضها للغرق |  2019-06-08 11:32:09 هل تصدق أنك تبتلع 200 ألف جزئية بلاستيك سنويا؟ |  2019-06-08 11:30:50 هازارد يحول أنظار زيدان إلى بوجبا.. وبيل الضحية |  2019-06-08 11:24:58 تفاصيل جديدة حول مقتل الشابة اية مصاروة من باقة الغربية في أستراليا |  2019-06-08 11:22:56 طهران تتهم واشنطن بممارسة الإرهاب الاقتصادي |  2019-06-08 11:20:27 حسين الجسمي في إحتفالات عيد الفطر: قلبي ينبض بنبضين سعودي..إماراتي |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

السفير فريدمان: يحق لإسرائيل ضم جزء من الضفة الغربية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال سفير الولايات المتحدة في القدس ديفيد فريدمان إنه يحق لإسرائيل في ظروف معينة ضم جزء من الضفة الغربية وليس أكملها، باعتبار ذلك امرا غير معقول. ورفض السفير فريدمان مع ذلك في مقابلة مع صحيفة نيو يورك تايمز اليوم الإفصاح عن موقف الإدارة الامريكية في حال قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الوفاء بالعهد الذي قطعه خلال الانتخابات العامة وأقدم على ضم مناطق في الضفة بشكل احادي الجانب. وأضاف ان آخر ما يحتاجه العالم هو دولة فلسطينية فاشلة بين إسرائيل والأردن. 


واتهم السفير الأمريكي في القدس القيادة الفلسطينية بانها مارست ضغوطا جمة على رجال اعمال لثنيهم عن المشاركة في المؤتمر الاقتصادي الذي تبادر الى عقده الإدارة الامريكية في البحرين ضمن صفقة القرن. وأضاف فريدمان ان هذه الصفقة تهدف الى تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين، مستبعدا مع ذلك ان تسفر عن حل سريع للنزاع في المنطقة.
السفير فريدمان: يحق لإسرائيل ضم جزء من الضفة الغربية




كلمات متعلقة

السفير, فريدمان:, يحق, لإسرائيل, ضم, جزء, من, الضفة, الغربية,

تابعونــا

سفارة فلسطين بإسبانيا تكرم الخريجين الفلسطينيين من المعهد الدبلوماسي الإسباني سفارة فلسطين بإسبانيا تكرم الخريجين الفلسطينيين من المعهد الدبلوماسي الإسباني 2019-06-08 | 16:41:23

أقامت سفارة دولة فلسطين ممثلة بالسفير كفاح عودة حفل تكريم للخريجين الفلسطينيين...

واشنطن تمهل انقرة حتى نهاية تموز للتخلي عن شراء منظومة " إس 400" واشنطن تمهل انقرة حتى نهاية تموز للتخلي عن شراء منظومة " إس 400" 2019-06-08 | 13:30:50

امهلت واشنطن انقرة حتى الحادي والثلاثين من يوليو المقبل للتخلي عن شراء أنظمة "إس...

طهران تتهم واشنطن بممارسة الإرهاب الاقتصادي طهران تتهم واشنطن بممارسة الإرهاب الاقتصادي 2019-06-08 | 11:22:56

اتهم عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية واشنطن، بممارسة الإرهاب...

بوتين يدعو لإعادة النظر بدور الدولار كأداة ضغط على العالم بوتين يدعو لإعادة النظر بدور الدولار كأداة ضغط على العالم 2019-06-08 | 07:00:25

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "السياسة الأميركية بأخذ العالم إلى فوضى حروب...

فرض عقوبات امريكية جديدة على ايران فرض عقوبات امريكية جديدة على ايران 2019-06-07 | 23:13:50

فرضت واشنطن مساء اليوم عقوبات جديدة على ايران تستهدف قطاع البتروكيماويات بسبب...

دمشق: لا صحة حول عودة العلاقات مع حماس دمشق: لا صحة حول عودة العلاقات مع حماس 2019-06-07 | 21:20:54

 أكد مصدر إعلامي سوري "أنه لا صحة لكل ما تتم إشاعته ونشره من تصريحات حول عودة أي...

فضيحة اختلاس ضخمة في السفارة الروسية بإسرائيل فضيحة اختلاس ضخمة في السفارة الروسية بإسرائيل 2019-06-07 | 13:19:17

كشفت لجنة تحقيق خاصة في روسيا، عن وجود قضية اختلاس ضخمة، في السفارة الروسية في...

فضيحة اختلاس ضخمة في السفارة الروسية بإسرائيل فضيحة اختلاس ضخمة في السفارة الروسية بإسرائيل 2019-06-07 | 13:19:17

كشفت لجنة تحقيق خاصة في روسيا، عن وجود قضية اختلاس ضخمة، في السفارة الروسية في...

الولايات المتحدة بصدد وقف تدريب طيارين أتراك على مقاتلة الشبح الولايات المتحدة بصدد وقف تدريب طيارين أتراك على مقاتلة الشبح 2019-06-07 | 10:08:59

قررت الولايات المتحدة وقت تدريب طيارين اتراك في أراضيها على المقاتلات طراز إف 35 –...

رسميا.. نيمار يغيب عن "كوبا أمريكا" رسميا.. نيمار يغيب عن "كوبا أمريكا" 2019-06-06 | 16:39:49

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم الخميس، غياب نجمه نيمار دا سيلفا عن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سقطت عليه سيارة كراج مدينة عامل عكا حادث عمل اسعاف شرطة اصابة البشائر المدرسة الثانوية الاهلية سخنين طلاب حفل فوج التاسع اصابة عامل جراح حرجة خطيرة فلسطيني ورشة بناء كفر قاسم الشرطة مستشفى مصرع عامل شجار كفر مندا اصابات اعتقالات مفرقعات فيديو عائلي بلدة شرطة حملة اسعافلمار قط عبلين سيارة مصرع نصري عائلة الطفلة اختناقا دخلت لم ينساها احتراق شاحنة مفرق الحمرا عرابة دير حما المغار اطفاء اخماد حريق التوقيت الشتوي بدء العمل بموجب الساعة ترجيع اعادة عقارب ساعة واحدة بث مباشر مباشر برشلونة الدوري الاسباني مباشر الدوري الاسباني بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين الافراج سعيد نفاع عضو كنيست سابق السجن مصلحة افراج يوم نظافة نتسيرت عيليت د. شكري عواوده تنظيف الاحياء العربية العالمي اريج خطيب مجد الكروم عبقرية علوم الاحياء لقب أول عمر 20 عاما مصرع ريبال ابو جابر كفر قاسم اطلاق نار مدخل شرطة اسعاف كفر مندا سلاح ضبط كارل جوستاف بندقية حملة تفتيشايو سنان قاصر المشتبه المحامي طعن شرطي حرس الحدود نهاريا المحطة المركزية فسوطةالحركة الاسلامية محظورة كابينيت الشيخ رائد صلاح الشمالية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com