تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-08 19:05:49 شجار عنيف بين شبان عرب في شاطىء ارجمان بمدينة عكا |  2019-06-08 19:01:02 اعتقال شاب من القدس بشبهة ضلوعه بشجار في منتجع بمدينة حولون |  2019-06-08 18:35:42 مصرع رجل واصابة امرأة باطلاق نار في الرملة |  2019-06-08 16:53:36 ريال مدريد يضم أفضل صفقة واقعية في العالم |  2019-06-08 16:50:43 اصابة خطيرة في حادث طرق قرب كفار بلوم بالشمال |  2019-06-08 16:44:42 اكرم صفي من دير الاسد ينقذ 4 فتيان من القدس في بحيرة طبريا |  2019-06-08 16:41:23 سفارة فلسطين بإسبانيا تكرم الخريجين الفلسطينيين من المعهد الدبلوماسي الإسباني |  2019-06-08 13:30:50 واشنطن تمهل انقرة حتى نهاية تموز للتخلي عن شراء منظومة " إس 400" |  2019-06-08 13:26:03 وفاة الطفلة نور ناصر من حي العيساوبة بالقدس جراء تعرضها للغرق |  2019-06-08 11:32:09 هل تصدق أنك تبتلع 200 ألف جزئية بلاستيك سنويا؟ |  2019-06-08 11:30:50 هازارد يحول أنظار زيدان إلى بوجبا.. وبيل الضحية |  2019-06-08 11:24:58 تفاصيل جديدة حول مقتل الشابة اية مصاروة من باقة الغربية في أستراليا |  2019-06-08 11:22:56 طهران تتهم واشنطن بممارسة الإرهاب الاقتصادي |  2019-06-08 11:20:27 حسين الجسمي في إحتفالات عيد الفطر: قلبي ينبض بنبضين سعودي..إماراتي |  2019-06-08 07:00:41 تجديد أمر منع محافظ القدس من دخول الضفة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

شجار عنيف بين شبان عرب في شاطىء ارجمان بمدينة عكا



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن شرطة الساحل أن شجار عنيف وقع بين مجموعة شبان في شاطىء ارجمان بمدينة عكا عصر اليوم السبت , وبحسب المعلومات الاولية للشرطة الحديث يدور عن شبان من سكان عكا القديمة واخرين من احدى قرى الجليل الغربي .


الشرطة اعتقلت 4 مشتبهين للتحقيق .
شجار عنيف بين شبان عرب في شاطىء ارجمان بمدينة عكا




كلمات متعلقة

شجار, عنيف, بين, شبان, عرب, في, شاطىء, ارجمان, بمدينة, عكا,

تابعونــا

اعتقال شاب من القدس بشبهة ضلوعه بشجار في منتجع بمدينة حولون اعتقال شاب من القدس بشبهة ضلوعه بشجار في منتجع بمدينة حولون 2019-06-08 | 19:01:02

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن شجار عنيف بين مجموعة مستجمين وقع في...

مصرع رجل واصابة امرأة باطلاق نار في الرملة مصرع رجل واصابة امرأة باطلاق نار في الرملة 2019-06-08 | 18:35:42

لقي رجل مصرعه واصيبت امرأة بجراح جراء تعرضهما لاطلاق نار في مدينة الرملة مساء...

اصابة خطيرة في حادث طرق قرب كفار بلوم بالشمال اصابة خطيرة في حادث طرق قرب كفار بلوم بالشمال 2019-06-08 | 16:50:43

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل، وقع حادث...

اكرم صفي من دير الاسد ينقذ 4 فتيان من القدس في بحيرة طبريا اكرم صفي من دير الاسد ينقذ 4 فتيان من القدس في بحيرة طبريا 2019-06-08 | 16:44:42

عملية انقاذ رجولية قام بها اكرم صفي وشقيقة محمد بعد ان قاما بانقاذ اربعة اطفال من...

وفاة الطفلة نور ناصر من حي العيساوبة بالقدس جراء تعرضها للغرق وفاة الطفلة نور ناصر من حي العيساوبة بالقدس جراء تعرضها للغرق 2019-06-08 | 13:26:03

توفيت صباح اليوم السبت في حي العيساوية بمدينة القدس الطفلة نور ناصر البالغة من...

تفاصيل جديدة حول مقتل الشابة اية مصاروة من باقة الغربية في أستراليا تفاصيل جديدة حول مقتل الشابة اية مصاروة من باقة الغربية في أستراليا 2019-06-08 | 11:24:58

كشفت تحقيقات الشرطة الاسترالية، تفاصيل جديدة في قضية مقتل الطالبة آية مصاروة (20...

الطقس:اجواء معتدلة وغائمة جزئياً الطقس:اجواء معتدلة وغائمة جزئياً 2019-06-08 | 06:59:40

اليوم السبت يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق وغائماً جزئياً الى صاف ،ويطرأ...

ماريا جمّال من حيفا تفوز بجائزة "اميرة جيرونا" الاسبانية ماريا جمّال من حيفا تفوز بجائزة "اميرة جيرونا" الاسبانية 2019-06-08 | 07:00:40

اعلنت مؤسسة "اميرة جيرونا" الاسبانية بعد ظهر اليوم (الجمعة) فوز السيدة ماريا جمّال...

عكا تستقبل الألاف من الزائرين خلال ايام عيد الفطر السعيد عكا تستقبل الألاف من الزائرين خلال ايام عيد الفطر السعيد 2019-06-07 | 21:11:04

احتضنت مدينة عكا خلال ايام عيد الفطر السعيد الألاف من الزائرين من جميع انحاء...

نائب وزير الصحة عضو الكنيست الراب ليتسمان يمنح مستشفى الناصرة الانجليزي الترخيص لتشغيل جهاز CT إضافي نائب وزير الصحة عضو الكنيست الراب ليتسمان يمنح مستشفى الناصرة الانجليزي الترخيص لتشغيل جهاز CT إضافي 2019-06-07 | 21:06:44

استضاف مستشفى الناصرة الإنجليزي نائب وزير الصحة، عضو الكنيست الراب يعكوف ليتسمان...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids انقلاب سيارة شارع الرامة بيت جن حادث طرق اصابات طفيفة مظاهرة عرعرة النقب ام الحيران لجنة المتابعة مساركة الالاف مسيرة ضد الهدم شهيد يعقوب ابو القيعان استدعاء الشيخ كمال خطيب التحقيق معه الناصرة شرطة مظاهرة كفركنا الداعمة لحكومة تركيا والرافضة للانقلاب العسكريقاعة مسجد اسكندر ام الفحم قاعة اعتداء اثم تكسير تحطيم تخريب الشرطة تحقيق مصرع نضال حمزة طمرة حادث طرق مروع قرب حيفا شاب مدينة سخنين مكابي تل ابيب مباراة ستاد الدوحة دوري جمهور لقاء عرب الخوالد اطلاق نار بسمة طبعون شرطة اسعاف مستشفى رمبام حيفا رصاصة طائشة فتى تستقر اصابة ساق ام لفحم زيارة عائلية طرعان . تظاهرة الاقصى المسجد القدس بالروح بالدمبث مباشر :بوروسيا دورتموند و ليفربولسخنين بيتار القدس يلاقي مباراة بدون جمهوره ستاد تيدي القدس اتحاد ابناء الليلة أمر حظر نشر تفاصيل القتل المزدوج في قرية عبلين النابلسي ابراهيم محمد اطلاق نار النقابات الفلسطينية عمال حماية سهيل دياب هستدروت شروق حسن تحقيق حلم فاراياتي عرض ازياء الفتاة الناصرة طلاء دهان شاحنة انسكاب شارع الناصرة الشرطة تنظيف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com