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اعتقال شاب من القدس بشبهة ضلوعه بشجار في منتجع بمدينة حولون



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن شجار عنيف بين مجموعة مستجمين وقع في منتجع للمياه بمدينة حولون حيث تراشق المتشاجرين بالمقاعد مما ادى لاصابات طفيفة وعدم الانصياع لأوامر رجال الأمن .


الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق واعتقلت مشتبه من مدينة القدس بشبهة القاء المقاعد.
اعتقال شاب من القدس بشبهة ضلوعه بشجار في منتجع بمدينة حولون




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