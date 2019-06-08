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مصرع رجل واصابة امرأة باطلاق نار في الرملة



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لقي رجل مصرعه واصيبت امرأة بجراح جراء تعرضهما لاطلاق نار في مدينة الرملة مساء اليوم السبت .


وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة ان رجل وامرأة نقلا الى المسشفى بسيارة خصوصية ، الطواقم الطبية اعلنت وفاة الرجل على الفور وقدمت الاسعافات للامرأة.


الشرطة باشرت التحقيق.

مصرع رجل واصابة امرأة باطلاق نار في الرملة




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