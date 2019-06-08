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ريال مدريد يضم أفضل صفقة واقعية في العالم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، أن ريال مدريد أنهى التعاقد مع أفضل صفقة واقعية في العالم خلال الميركاتو الصيفي.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن صفقة إيدين هازارد رائعة لريال مدريد، لأن النجم البلجيكي يعد واحدًا من أفضل 5 لاعبين في العالم، كما أن الرباعي الذي يفوقه من الصعب أن ينتقل إلى نادٍ آخر هذا الصيف.
وأشارت إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يغادر برشلونة، كما أن البرتغالي كريستيانو رونالد لم يقض سوى موسم واحد مع يوفنتوس وبالتالي من الصعب أن يرحل.
بينما الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار دا سيلفا من المستحيل أن يتركا باريس سان جيرمان هذا الصيف، وفقًا للعقود المبرمة معهما وكذلك لتمسك النادي الباريسي بالمنافسة على دوري الأبطال من خلالهما.
وأوضحت أن هازارد حصل على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين قبل القدوم إلى ريال مدريد، كما توج بالكثير من الجوائز الفردية في إنجلترا.
ووصفت الصحيفة النجم البلجيكي بأنه كان الأفضل في بطولة كأس العالم الماضية بروسيا، بعد أن قاد منتخب بلاده لاحتلال المركز الثالث.
وأفادت بأن أداء هازارد الرائع في مونديال روسيا رفع من قيمته السوقية، والتي وصلت إلى 200 مليون يورو، ولكن بعد انتظار الميرنجي لعام واحد نجح في التعاقد مع النجم البلجيكي بنصف هذا الثمن.
يذكر أن التقارير تشير إلى أن ريال مدريد تعاقد مع هازارد مقابل 100 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات قد ترفع قيمة الصفقة إلى 150 مليون يورو.
ريال مدريد يضم أفضل صفقة واقعية في العالم




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