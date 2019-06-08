اصابة, خطيرة, في, حادث, طرق, قرب, كفار, بلوم, بالشمال,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل، وقع حادث طرق على الطريق 977 ، مفترق كفار بلوم ، بين شاحنة وعدة مركبات أخرى.





وفقًا لمصادر طبية ، تم تقديم العلاج الطبي لمصابين، أحدهم بحالة متوسطة والثاني بحالة طفيفة.

قوات من الشرطة سارعت إلى مكان الحادث. يتم التحقيق في ظروف الحادث.