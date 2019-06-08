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اصابة خطيرة في حادث طرق قرب كفار بلوم بالشمال



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل، وقع حادث طرق على الطريق 977 ، مفترق كفار بلوم ، بين شاحنة وعدة مركبات أخرى.


وفقًا لمصادر طبية ، تم تقديم العلاج الطبي لمصابين، أحدهم بحالة متوسطة والثاني بحالة طفيفة.

  قوات من الشرطة سارعت إلى مكان الحادث. يتم التحقيق في ظروف الحادث.

اصابة خطيرة في حادث طرق قرب كفار بلوم بالشمال




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