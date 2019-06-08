اصابة, خطيرة, في, حادث, طرق, قرب, كفار, بلوم, بالشمال,

وفقًا لمصادر طبية ، تم تقديم العلاج الطبي لمصابين، أحدهم بحالة متوسطة والثاني بحالة طفيفة.
قوات من الشرطة سارعت إلى مكان الحادث. يتم التحقيق في ظروف الحادث.
وفقًا لمصادر طبية ، تم تقديم العلاج الطبي لمصابين، أحدهم بحالة متوسطة والثاني بحالة طفيفة.
قوات من الشرطة سارعت إلى مكان الحادث. يتم التحقيق في ظروف الحادث.
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