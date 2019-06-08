اكرم, صفي, من, دير, الاسد, ينقذ, 4, فتيان, من, القدس, في, بحيرة, طبريا,

عملية انقاذ رجولية قام بها اكرم صفي وشقيقة محمد بعد ان قاما بانقاذ اربعة اطفال من القدس بعد دخولهم اثناء استجمامهم في شاطىء برنيكي في بحيرة طبريا على فرشه منفوخة بعد ان قام طاقم الامن المكون من وليد عيادة ويوسف فارس من عرابة وعلي صالح من كابول وعاطف ابو ريا سخنين بتزويدهم بحسكة بحرية تمكن من خلالها الوصول للاطفال وانقاذهم .

ورغم ان الطاقم الامني ابلغ الشرطة الا انها وصلت بعد عملية الانقاذ من جهتها قامت العائلات المقدسية تقديم الشكر الجزيل لاكرم اسدي والطاقم الامني .