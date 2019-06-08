تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-08 19:05:49 شجار عنيف بين شبان عرب في شاطىء ارجمان بمدينة عكا |  2019-06-08 19:01:02 اعتقال شاب من القدس بشبهة ضلوعه بشجار في منتجع بمدينة حولون |  2019-06-08 18:35:42 مصرع رجل واصابة امرأة باطلاق نار في الرملة |  2019-06-08 16:53:36 ريال مدريد يضم أفضل صفقة واقعية في العالم |  2019-06-08 16:50:43 اصابة خطيرة في حادث طرق قرب كفار بلوم بالشمال |  2019-06-08 16:44:42 اكرم صفي من دير الاسد ينقذ 4 فتيان من القدس في بحيرة طبريا |  2019-06-08 16:41:23 سفارة فلسطين بإسبانيا تكرم الخريجين الفلسطينيين من المعهد الدبلوماسي الإسباني |  2019-06-08 13:30:50 واشنطن تمهل انقرة حتى نهاية تموز للتخلي عن شراء منظومة " إس 400" |  2019-06-08 13:26:03 وفاة الطفلة نور ناصر من حي العيساوبة بالقدس جراء تعرضها للغرق |  2019-06-08 11:32:09 هل تصدق أنك تبتلع 200 ألف جزئية بلاستيك سنويا؟ |  2019-06-08 11:30:50 هازارد يحول أنظار زيدان إلى بوجبا.. وبيل الضحية |  2019-06-08 11:24:58 تفاصيل جديدة حول مقتل الشابة اية مصاروة من باقة الغربية في أستراليا |  2019-06-08 11:22:56 طهران تتهم واشنطن بممارسة الإرهاب الاقتصادي |  2019-06-08 11:20:27 حسين الجسمي في إحتفالات عيد الفطر: قلبي ينبض بنبضين سعودي..إماراتي |  2019-06-08 07:00:41 تجديد أمر منع محافظ القدس من دخول الضفة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اكرم صفي من دير الاسد ينقذ 4 فتيان من القدس في بحيرة طبريا



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



عملية انقاذ رجولية قام بها اكرم صفي وشقيقة محمد بعد ان قاما بانقاذ اربعة اطفال من القدس بعد دخولهم اثناء استجمامهم في شاطىء برنيكي في بحيرة طبريا على فرشه منفوخة بعد ان قام طاقم الامن المكون من وليد عيادة ويوسف فارس من عرابة وعلي صالح من كابول وعاطف ابو ريا سخنين بتزويدهم بحسكة بحرية تمكن من خلالها الوصول للاطفال وانقاذهم .


ورغم ان الطاقم الامني ابلغ الشرطة الا انها وصلت بعد عملية الانقاذ من جهتها قامت العائلات المقدسية تقديم الشكر الجزيل لاكرم اسدي والطاقم الامني .




كلمات متعلقة

اكرم, صفي, من, دير, الاسد, ينقذ, 4, فتيان, من, القدس, في, بحيرة, طبريا,

تابعونــا

شجار عنيف بين شبان عرب في شاطىء ارجمان بمدينة عكا شجار عنيف بين شبان عرب في شاطىء ارجمان بمدينة عكا 2019-06-08 | 19:05:49

جاء في بيان صادر عن شرطة الساحل أن شجار عنيف وقع بين مجموعة شبان في شاطىء ارجمان...

اعتقال شاب من القدس بشبهة ضلوعه بشجار في منتجع بمدينة حولون اعتقال شاب من القدس بشبهة ضلوعه بشجار في منتجع بمدينة حولون 2019-06-08 | 19:01:02

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن شجار عنيف بين مجموعة مستجمين وقع في...

مصرع رجل واصابة امرأة باطلاق نار في الرملة مصرع رجل واصابة امرأة باطلاق نار في الرملة 2019-06-08 | 18:35:42

لقي رجل مصرعه واصيبت امرأة بجراح جراء تعرضهما لاطلاق نار في مدينة الرملة مساء...

اصابة خطيرة في حادث طرق قرب كفار بلوم بالشمال اصابة خطيرة في حادث طرق قرب كفار بلوم بالشمال 2019-06-08 | 16:50:43

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل، وقع حادث...

وفاة الطفلة نور ناصر من حي العيساوبة بالقدس جراء تعرضها للغرق وفاة الطفلة نور ناصر من حي العيساوبة بالقدس جراء تعرضها للغرق 2019-06-08 | 13:26:03

توفيت صباح اليوم السبت في حي العيساوية بمدينة القدس الطفلة نور ناصر البالغة من...

تفاصيل جديدة حول مقتل الشابة اية مصاروة من باقة الغربية في أستراليا تفاصيل جديدة حول مقتل الشابة اية مصاروة من باقة الغربية في أستراليا 2019-06-08 | 11:24:58

كشفت تحقيقات الشرطة الاسترالية، تفاصيل جديدة في قضية مقتل الطالبة آية مصاروة (20...

الطقس:اجواء معتدلة وغائمة جزئياً الطقس:اجواء معتدلة وغائمة جزئياً 2019-06-08 | 06:59:40

اليوم السبت يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق وغائماً جزئياً الى صاف ،ويطرأ...

ماريا جمّال من حيفا تفوز بجائزة "اميرة جيرونا" الاسبانية ماريا جمّال من حيفا تفوز بجائزة "اميرة جيرونا" الاسبانية 2019-06-08 | 07:00:40

اعلنت مؤسسة "اميرة جيرونا" الاسبانية بعد ظهر اليوم (الجمعة) فوز السيدة ماريا جمّال...

عكا تستقبل الألاف من الزائرين خلال ايام عيد الفطر السعيد عكا تستقبل الألاف من الزائرين خلال ايام عيد الفطر السعيد 2019-06-07 | 21:11:04

احتضنت مدينة عكا خلال ايام عيد الفطر السعيد الألاف من الزائرين من جميع انحاء...

نائب وزير الصحة عضو الكنيست الراب ليتسمان يمنح مستشفى الناصرة الانجليزي الترخيص لتشغيل جهاز CT إضافي نائب وزير الصحة عضو الكنيست الراب ليتسمان يمنح مستشفى الناصرة الانجليزي الترخيص لتشغيل جهاز CT إضافي 2019-06-07 | 21:06:44

استضاف مستشفى الناصرة الإنجليزي نائب وزير الصحة، عضو الكنيست الراب يعكوف ليتسمان...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابة خطيرة حادث شاحنتين مفرق عمكيم العفولة مدينة سائق شرطة اسعاف كرمئيل محمود خديجة السجن بلدية قلنسوة رئيس بلدية ابتزاز تهديد ادانته حريق بين الاطفاء عرابة مدينة استنفار شرطة اشواك بين اخماد منطقة مفتوحة رواد منع دخول حيفا مفراتس عرب اعتقال أمن حراسة تسلية نوادي ليليه شارع جامعة حيفا عسفيا اصابة سائق حادث طرق مروع اسعاف شرطة ضبط مفرقعات العاب نارية خطيرة حملة الشرطة مدينة طمرة اهالي اصحاب محلات شرطةبيت كفر قرع اعتقال شقيقين مشتبهين مسدس مخدرات مداهمة تفتيش بيت اعتقال رصاصة طائشة نافذة تستقر بلدة زلفة طفل ظاهرة اطلاق نار قرية بيوت ال عبد الغني معلومات امكانية هدم فوري ام الفحم تخوف ترقب مزارعو البطوف سهل خير موسم امطار وفير جريمة قتل نهاريا فيديو يوثق الحادث قتل اطلاق نار الشرطة عالم اجرام عنفالاقصى البلدة القديمة القدس اجواء حذر ترقب شرطة المسجدالطيبة مشتبه رفع صور حميمية انستغرام فيسبوك صديقته السابقة كفر قاسم شاب اصابة تعرض اطلاق نار الشرطة نقله للمستشفى اطلاق نار منير شموشم الناصرة سيارة جاره حي خلة الدير اضرار دون اصابات الشرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com