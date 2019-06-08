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سفارة فلسطين بإسبانيا تكرم الخريجين الفلسطينيين من المعهد الدبلوماسي الإسباني



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أقامت سفارة دولة فلسطين ممثلة بالسفير كفاح عودة حفل تكريم للخريجين الفلسطينيين من المعهد الدبلوماسي الإسباني وذلك في منزل السفارة بمدريد، حيث تم دعوة الخريجين وأسرهم وعدد من المدرسين لهذا الحفل.

يذكر أن المعهد الدبلوماسي الإسباني قد أقام فيما سبق إحتفالا بتخريج الدفعة الرابعة عشر والبالغ عددها ٧٩ خريجا والذين قد تم إبتعاثهم من دول أمريكا اللاتينية التي تتحدث اللغة الإسبانية كمنحة من الحكومة الإسبانية ، ٩ منهم من أصول فلسطينية وذلك بحضور وزير الخارجية الإسباني خوسيه بوريل وعدد من السفراء.

سفارة فلسطين بإسبانيا تكرم الخريجين الفلسطينيين من المعهد الدبلوماسي الإسباني




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