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اتهم عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية واشنطن، بممارسة الإرهاب...
اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "السياسة الأميركية بأخذ العالم إلى فوضى حروب...
فرضت واشنطن مساء اليوم عقوبات جديدة على ايران تستهدف قطاع البتروكيماويات بسبب...
أكد مصدر إعلامي سوري "أنه لا صحة لكل ما تتم إشاعته ونشره من تصريحات حول عودة أي...
كشفت لجنة تحقيق خاصة في روسيا، عن وجود قضية اختلاس ضخمة، في السفارة الروسية في...
كشفت لجنة تحقيق خاصة في روسيا، عن وجود قضية اختلاس ضخمة، في السفارة الروسية في...
قررت الولايات المتحدة وقت تدريب طيارين اتراك في أراضيها على المقاتلات طراز إف 35 –...
أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم الخميس، غياب نجمه نيمار دا سيلفا عن...
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس، إن بلاده لا تعتزم أن تكون عضوا في منظمة...
اعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، ارتفاع عدد القتلى إلى 108 أشخاص جراء قيام الأمن...