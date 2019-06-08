وفاة, الطفلة, نور, ناصر, من, حي, العيساوبة, بالقدس, جراء, تعرضها, للغرق,

توفيت صباح اليوم السبت في حي العيساوية بمدينة القدس الطفلة نور ناصر البالغة من العمر 3 اعوام , وذلك متأثرة باصابتها اثر تعرضها للغرق في بركة خاصة في العيساوية امس الجمعة .

وقد وقع الخبر كالصاعقة على عائلتها وعلى اهالي الحي , حيث تشهد العيساوية اجواء حزينة بعد اعلان وفاة الطفلة .