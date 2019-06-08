وفاة, الطفلة, نور, ناصر, من, حي, العيساوبة, بالقدس, جراء, تعرضها, للغرق,

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كشفت تحقيقات الشرطة الاسترالية، تفاصيل جديدة في قضية مقتل الطالبة آية مصاروة (20...
اليوم السبت يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق وغائماً جزئياً الى صاف ،ويطرأ...
اعلنت مؤسسة "اميرة جيرونا" الاسبانية بعد ظهر اليوم (الجمعة) فوز السيدة ماريا جمّال...
احتضنت مدينة عكا خلال ايام عيد الفطر السعيد الألاف من الزائرين من جميع انحاء...
استضاف مستشفى الناصرة الإنجليزي نائب وزير الصحة، عضو الكنيست الراب يعكوف ليتسمان...
لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بجراح متوسطه جراء تحطم طائره خفيفه في السهول القريبه من...
جاء في بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، أنه تمكن من إحباط محاولة لتهريب مواد لإنتاج...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تلقت الشرطة في...
لقيت فتاة تبلغ من العمر ١٤ عاما مصرعها صباح اليوم الجمعة جراء سقوطها عن ارتفاع ٦...
تم صباح اليوم الاحد تقديم تصريح مدع عام ضد شابين من اللقية بشبهة سرقة محطة وقود...