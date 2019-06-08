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وفاة الطفلة نور ناصر من حي العيساوبة بالقدس جراء تعرضها للغرق



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توفيت صباح اليوم السبت في حي العيساوية بمدينة القدس الطفلة نور ناصر البالغة من العمر 3 اعوام , وذلك متأثرة باصابتها اثر تعرضها للغرق في بركة خاصة في العيساوية امس الجمعة .


وقد وقع الخبر كالصاعقة على عائلتها وعلى اهالي الحي , حيث تشهد العيساوية اجواء حزينة بعد اعلان وفاة الطفلة .




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