أوزيل, يحتفل, بزفافه, في, اسطنبول, بحضور, الرئيس, أردوغان, وزوجته,

يشار الى أن العروس هي أمينة جولشن, ملكة جمال تركيا 2014.أوزيل وعروسه تبرعا بنقوط العرس للمحتاجين.تصوير afp

احتفل نجم كرة القدم الالماني من اصول تركية مسعود اوزيل بزفافه بحفل لفاخر أقيم في اسطنبول على ضفة مضيق البوسفور في فندق "فور سيزونز"المدهش بحضور الرئيس التركي رجب طيب أوردوغان وزوجته.

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