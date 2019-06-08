أوزيل, يحتفل, بزفافه, في, اسطنبول, بحضور, الرئيس, أردوغان, وزوجته,

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أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم السبت، أن الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر...
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، نجاحه في ضم اللاعب البلجيكي إيدين هازارد بشكل...
يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لتوجيه ضربة قوية لبرشلونة الإسباني في فترة...
كشف تقرير صحفي بريطاني، عن تطور جديد بشأن صفقة انتقال البلجيكي إيدين هازارد، نجم...
يقول مهاجم تشيلسي، أوليفييه جيرو، إنه يتوقع أن الصفقة الحالية مع البلوز لن...
أكد قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي أنه سيخوض بطولة كوبا أمريكا في البرازيل...
كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، تطورا مفاجئا في قضية اتهام البرتغالي...
أعلن باريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء، رسميًا رحيل الحارس الإيطالي جيانلويجي...
نشر محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، تغريدة عبر حسابه الرسمي...
أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، انتقال مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش، إلى...