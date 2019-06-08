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أوزيل يحتفل بزفافه في اسطنبول بحضور الرئيس أردوغان وزوجته



  |   وكالات تصوير :afp   |   اضافة تعليق



احتفل نجم كرة القدم الالماني من اصول تركية مسعود اوزيل بزفافه بحفل لفاخر أقيم في اسطنبول على ضفة مضيق البوسفور في فندق "فور سيزونز"المدهش  بحضور الرئيس التركي رجب طيب أوردوغان وزوجته.


يشار الى أن العروس هي أمينة جولشن, ملكة جمال تركيا 2014.

أوزيل وعروسه تبرعا بنقوط العرس للمحتاجين.


تصوير afp




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