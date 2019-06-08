هل, تصدق, أنك, تبتلع, 200, ألف, جزئية, بلاستيك, سنويا؟,

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سواء كنت تعاني من إصابة قديمة تترك آلامها المستمرة، أو بداية التهاب المفاصل، فمن...
يوجد العديد من الخيارات الصحية التي تساعد الجسم على الحصول على طاقة كافية تستمر...
حذر أطباء من أن قضاء بعض الوقت في الشمس دون حماية يزيد من خطر الإصابة بسرطان...
يعاني البعض من أعراض صحية، تنتج عن العبء الكبير الذي يحمله الجهاز الهضمي دون سابق...
حذرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) من خطورة ابتلاع مياه...
يبدو أن العالم قد تجنب أزمة النقص في الشوكولاتة، بعدما سجل الكاكاو أفضل أداء في...
حذرت دراسة جديدة من أن تخطي وجبة الإفطار يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة...
عرق النسا أو العصب الوركي (Sciatic nerve) هو العصب الرئيسي، الذي يتفرّع أسفل الظهر من...
حدد علماء أمريكيون الثمرة التي يساعد تناولها على تعديل ضغط الدم وتحمي من خطر...
استخدم علماء في بريطانيا أساليب تعديل الجينات الوراثية لوقف انتشار إنفلونزا...