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هازارد يحول أنظار زيدان إلى بوجبا.. وبيل الضحية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم السبت، أن الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، بات الهدف المقبل لريال مدريد في الميركاتو الصيفي.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن بعد إتمام التعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد، أمس الجمعة، مقابل 88 مليون إسترليني، فإن بوجبا هو الهدف الأول الآن في الميركاتو للفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد.
وأشارت إلى أن قيمة رحيل بوجبا عن "أولد ترافورد" قد تصل إلى 130 مليون إسترليني، ولكن مسؤولي ريال مدريد يخططون لإغراء أولي جونار سولسكاير، مدرب الشياطين الحمر، بإدخال الويلزي جاريث بيل في الصفقة.
وكان جاريث بيل أحد أبرز أهداف مانشستر يونايتد خلال السنوات الماضية، ولذلك سيقوم مسؤولو ريال مدريد بعرضه كجزء من الصفقة بين الناديين.
يذكر أن الكثير من التقارير الإسبانية أكدت أن ميزانية ريال مدريد في الميركاتو الصيفي قد تتخطى الـ 500 مليون إسترليني.
هازارد يحول أنظار زيدان إلى بوجبا.. وبيل الضحية




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