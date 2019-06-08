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تفاصيل جديدة حول مقتل الشابة اية مصاروة من باقة الغربية في أستراليا



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كشفت تحقيقات الشرطة الاسترالية، تفاصيل جديدة في قضية مقتل الطالبة آية مصاروة (20 عاما) من باقة الغربية، التي عثر على جثتها مطلع عام 2019.


ووفقا لوسائل اعلام أسترالية، فإن القاتل كودي هيرمان (20 عاما)، اعترف بجريمته أمام المحكمة في مدينة ملبورن الأسترالية .
وبحسب تحقيقات الشرطة، فإن مصاروة قتلت إثر إصابتها بالرأس وأنها عانت من صدمة شديدة.

والجدير بالذكر أن مصاروة كانت تدرس في جامعة في ملبورن، واعتقل هيرمان في 20 كانون الثاني/يناير الماضي بعد أربعة أيام من الجريمة.
 وكانت لائحة الاتهام ضد هيرمان ذكرت أنه هاجم مصاروة بعد وقت قصير من نزولها من القطار الكهربائي، ونفذ جريمته البشعة.

وجاء في بيان صادر عن الشرطة، حينها، أن اعتقال المشتبه به، وهو أحد سكان حي قريب من مسرح الجريمة، قد تم بعد تحقيقات مكثفة في ظروف مقتلها، والتي بدأت فور العثور على جثتها قرب محطة القطار في مدينة ملبورن.

وكانت الطالبة قد استقلت قطارا في وقت متأخر عائدة إلى منزلها بعد متابعة عرض كوميدي.
وبحسب الشرطة الأسترالية تمت مهاجمتها بينما كانت تتحدث عبر الهاتف مع شقيقتها.
تفاصيل جديدة حول مقتل الشابة اية مصاروة من باقة الغربية في أستراليا




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