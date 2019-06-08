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طهران تتهم واشنطن بممارسة الإرهاب الاقتصادي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اتهم عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية واشنطن، بممارسة الإرهاب الاقتصادي ضد بلاده، واعتبر أن عقوباتها ضد شركات البتروكيماويات أظهرت أن تصريحاتها باستعدادها للتفاوض فارغة.  وقال موسوي إن هذه العقوبات تشكل انتهاكا لمبادئ القانون الدولي، وأشار إلى أن واشنطن بذلك تنتهج الإرهاب الاقتصادي وتواصل سياستها العدائية ضد إيران.وفرضت الولايات المتحدة يوم أمس عقوبات إضافية على 39 شركة إيرانية في قطاع البتروكيماويات تتهمها بدعم الحرس الثوري الإيراني.  وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه منفتح لإجراء محادثات مع إيران، إذا أبدت رغبتها في ذلك.  لكن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي رد على ذلك بالقول إن طهران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، لم يستبعد الرئيس الإيراني حسن روحاني إمكانية إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة إذا رفعت واشنطن عقوباتها عن طهران وعادت للالتزام بالاتفاق النووي وتخلت عن سياسة قمع إيران.  وأعلن ترامب في مايو 2018 انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة النووية الدولية مع إيران، وأعاد فرض العقوبات الأمريكية على طهران.  وتوترت العلاقات بين البلدين مرة أخرى في شهر مارس الماضي، وحذر كلا الجانبين من احتمال الدخول في مواجهة عسكرية، لكن واشنطن وطهران أعلنتا أنهما لا تريدان الحرب
طهران تتهم واشنطن بممارسة الإرهاب الاقتصادي




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