تجديد, أمر, منع, محافظ, القدس, من, دخول, الضفة,

جددت السلطات الاسرائيلية أمر منع محافظ القدس عدنان غيث، من دخول الضفة الغربية لمدة 6 أشهر.

وافادت مصادر اعلامية أن السلطات الاسرائيلية أبلغت محافظ القدس عدنان غيث قيامها بتجديد قرار منعه من دخول الضفة الغربية لمدة 6 أشهر، كما هناك توجه بتجديد قرار "منع تواصله مع شخصيات فلسطينية" لمدة 6 أشهر.وتعرض غيث منذ تكليفه محافظا للقدس لسلسة من الاجراءات من قبل سلطات الاحتلال، بالاعتقال والابعاد عن مكان سكنه والاقامة الجبرية- لفترات متفاوتةـ اضافة وابعاده عن الضفة ومنع التواصل مع قيادات فلسطينية.