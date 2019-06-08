تجديد, أمر, منع, محافظ, القدس, من, دخول, الضفة,

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اقدم شاب على قتل عمته (65 عاما) طعنا، كما اصاب والدة بجراح بالغة في بلدة الزاوية غرب...
قال وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني آندرو موريسون، إن "حكومته قلقة جدا من قرار...
كشف قائد في "سلاح المدفعية" بكتائب القسام النقاب عن معلومات جديدة تتعلق بالمواجهة...
أوقفت السلطة الفلسطينية تحويل المدفوعات الى شركة الكهرباء الإسرائيلية. واوعزت...
رفضت محكمة العدل العليا التماسا قدمته عائلات أسرى فلسطينيين لتجديد الزيارات لهم...
كشفت مصادر اعلامية اسرائيلية أن السلطة الفلسطينية أحبطت محاولة اعتداء انتحاري...
بحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء برئاسة إندونيسيا التطورات في...
أعلنت سلطة المعابر الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن مصادرة ملايين البالونات...
أعلنت مصادر عبرية، اليوم الأربعاء، أن عددا من الحرائق اندلعت اليوم في المستوطنات...
قال القيادي في حركة فتح عزام الاحمد ان مصر ابلغته بانها مستمرة في رعاية ملف...