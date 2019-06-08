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تجديد أمر منع محافظ القدس من دخول الضفة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



جددت السلطات الاسرائيلية أمر منع محافظ القدس عدنان غيث، من دخول الضفة الغربية لمدة 6 أشهر.


وافادت مصادر اعلامية  أن السلطات الاسرائيلية أبلغت محافظ القدس عدنان غيث قيامها بتجديد قرار منعه من دخول الضفة الغربية لمدة 6 أشهر، كما هناك توجه بتجديد قرار "منع تواصله مع شخصيات فلسطينية" لمدة 6 أشهر.

وتعرض غيث منذ تكليفه محافظا للقدس لسلسة من الاجراءات من قبل سلطات الاحتلال، بالاعتقال والابعاد عن مكان سكنه والاقامة الجبرية- لفترات متفاوتةـ اضافة وابعاده عن الضفة ومنع التواصل مع قيادات فلسطينية.




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