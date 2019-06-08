تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-08 07:00:41 تجديد أمر منع محافظ القدس من دخول الضفة |  2019-06-08 07:00:25 بوتين يدعو لإعادة النظر بدور الدولار كأداة ضغط على العالم |  2019-06-08 07:00:40 ماريا جمّال من حيفا تفوز بجائزة "اميرة جيرونا" الاسبانية |  2019-06-07 23:16:00 رسمياً:هازارد ينضم إلى ريال مدريد الإسباني |  2019-06-07 23:13:50 فرض عقوبات امريكية جديدة على ايران |  2019-06-07 21:20:54 دمشق: لا صحة حول عودة العلاقات مع حماس |  2019-06-07 21:11:04 عكا تستقبل الألاف من الزائرين خلال ايام عيد الفطر السعيد |  2019-06-07 21:06:44 نائب وزير الصحة عضو الكنيست الراب ليتسمان يمنح مستشفى الناصرة الانجليزي الترخيص لتشغيل جهاز CT إضافي |  2019-06-07 14:02:34 مصرع شخص وإصابة آخر بتحطم طائره قرب مجيدو |  2019-06-07 13:19:17 فضيحة اختلاس ضخمة في السفارة الروسية بإسرائيل |  2019-06-07 13:19:17 فضيحة اختلاس ضخمة في السفارة الروسية بإسرائيل |  2019-06-07 13:15:40 إحباط تهريب متفجرات من غزة إلى سيناء |  2019-06-07 11:12:42 مصرع رجل دهسا في رحوفوت |  2019-06-07 11:09:58 سان جيرمان يجهز طعنة لبرشلونة |  2019-06-07 11:06:22 10 أغذية تمد الجسم بالطاقة خلال دقائق |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الطقس:اجواء معتدلة وغائمة جزئياً



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اليوم السبت يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق وغائماً جزئياً الى صاف ،ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الطقس:اجواء معتدلة وغائمة جزئياً




كلمات متعلقة

الطقس:اجواء, معتدلة, وغائمة, جزئياً,

تابعونــا

ماريا جمّال من حيفا تفوز بجائزة "اميرة جيرونا" الاسبانية ماريا جمّال من حيفا تفوز بجائزة "اميرة جيرونا" الاسبانية 2019-06-08 | 07:00:40

اعلنت مؤسسة "اميرة جيرونا" الاسبانية بعد ظهر اليوم (الجمعة) فوز السيدة ماريا جمّال...

عكا تستقبل الألاف من الزائرين خلال ايام عيد الفطر السعيد عكا تستقبل الألاف من الزائرين خلال ايام عيد الفطر السعيد 2019-06-07 | 21:11:04

احتضنت مدينة عكا خلال ايام عيد الفطر السعيد الألاف من الزائرين من جميع انحاء...

نائب وزير الصحة عضو الكنيست الراب ليتسمان يمنح مستشفى الناصرة الانجليزي الترخيص لتشغيل جهاز CT إضافي نائب وزير الصحة عضو الكنيست الراب ليتسمان يمنح مستشفى الناصرة الانجليزي الترخيص لتشغيل جهاز CT إضافي 2019-06-07 | 21:06:44

استضاف مستشفى الناصرة الإنجليزي نائب وزير الصحة، عضو الكنيست الراب يعكوف ليتسمان...

مصرع شخص وإصابة آخر بتحطم طائره قرب مجيدو مصرع شخص وإصابة آخر بتحطم طائره قرب مجيدو 2019-06-07 | 14:02:34

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بجراح متوسطه جراء تحطم طائره خفيفه في السهول القريبه من...

إحباط تهريب متفجرات من غزة إلى سيناء إحباط تهريب متفجرات من غزة إلى سيناء 2019-06-07 | 13:15:40

جاء في بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، أنه تمكن من إحباط محاولة لتهريب مواد لإنتاج...

مصرع رجل دهسا في رحوفوت مصرع رجل دهسا في رحوفوت 2019-06-07 | 11:12:42

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تلقت الشرطة في...

مصرع فتاة سقطت عن علو في بئر السبع مصرع فتاة سقطت عن علو في بئر السبع 2019-06-07 | 11:03:14

لقيت فتاة تبلغ من العمر ١٤ عاما مصرعها صباح اليوم الجمعة جراء سقوطها عن ارتفاع ٦...

تقديم تصريح مدع عام ضد شابين من اللقية بسرقة محطة وقود تقديم تصريح مدع عام ضد شابين من اللقية بسرقة محطة وقود 2019-06-07 | 10:57:23

تم صباح اليوم الاحد تقديم تصريح مدع عام ضد شابين من اللقية بشبهة سرقة محطة وقود...

الطقس:اجواء معتدلة وغائمة جزئيا الطقس:اجواء معتدلة وغائمة جزئيا 2019-06-07 | 07:07:56

اليوم الجمعة يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق وغائماً جزئياً الى صاف ،ويطرأ...

باقة الغربية:اصابة شاب تعرض للطعن وحالته خطيرة باقة الغربية:اصابة شاب تعرض للطعن وحالته خطيرة 2019-06-07 | 07:00:10

أصيب شاب يبلغ من العمر ٢٠ عاما مساء الخميس بجراح وصفت حالته بين المتوسطة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابتان متوسطتان حادث طرق سيارة ام الفحم ميعامي التفافي مدينة مصطفى عبد يوسف قويدر تشييع النقب الجنوب أب ابنه حادث طرق مروع ضحايا مسرح الميدان اعتراض حيفا ميزانيات اعتمادات تقليص بلدية حيفا قرار اكسال الشيخ احمد شهوان اطلاق نار اصابة مجهولون قرية اهالي حداد الطعن حارس امن القطار الخفيف القدس الفتى القاصر كرم مشعور اول لاعب عربي يستدعى لتدريبات منتخب اسرائيل لكرة السلة لاعب ابناء هرتسليا الناصرة الرملة ماء ساخن حروق التسبب ابنتها قاصر القسم العلوي جسمها اراب ايدول من سيتأهل مرحلة البث المباشر مشاركة فلسطينيي الداخل ضبط مواد فاسدة كمية من كراتين البيض في مدينة رهط تفتيش حملة ابادتها عطا ابو مديغم فؤاد بن اليعيزر وفاة مستشفى ايخيلوف اعلان رسميا عضو كنيست ليلة القدر السابع العشرين مسجد الاقصى المبارك القدس صلاة يحيون وقفة تضامنية رفع شعارات مدينة الاقصى المحكمة الصلح نصرة المسجد معتقلي مع لمار يوسف قط عبلين تشييع جثمان الطفلة تتشح سواد سيارة داخل نسيانها بقيت ساعات مسيرة العيد كفر كنا الفطر المبارك مشاركة واسعة وفاة عامل عربي ورشة بناء عكا الشرطة ترجح تعرضه وعكة صحية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com