الطقس:اجواء, معتدلة, وغائمة, جزئياً,

اليوم السبت يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق وغائماً جزئياً الى صاف ،ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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ماريا جمّال من حيفا تفوز بجائزة "اميرة جيرونا" الاسبانية 2019-06-08 | 07:00:40 اعلنت مؤسسة "اميرة جيرونا" الاسبانية بعد ظهر اليوم (الجمعة) فوز السيدة ماريا جمّال...

عكا تستقبل الألاف من الزائرين خلال ايام عيد الفطر السعيد 2019-06-07 | 21:11:04 احتضنت مدينة عكا خلال ايام عيد الفطر السعيد الألاف من الزائرين من جميع انحاء...

نائب وزير الصحة عضو الكنيست الراب ليتسمان يمنح مستشفى الناصرة الانجليزي الترخيص لتشغيل جهاز CT إضافي 2019-06-07 | 21:06:44 استضاف مستشفى الناصرة الإنجليزي نائب وزير الصحة، عضو الكنيست الراب يعكوف ليتسمان...

مصرع شخص وإصابة آخر بتحطم طائره قرب مجيدو 2019-06-07 | 14:02:34 لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بجراح متوسطه جراء تحطم طائره خفيفه في السهول القريبه من...

إحباط تهريب متفجرات من غزة إلى سيناء 2019-06-07 | 13:15:40 جاء في بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، أنه تمكن من إحباط محاولة لتهريب مواد لإنتاج...

مصرع رجل دهسا في رحوفوت 2019-06-07 | 11:12:42 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تلقت الشرطة في...

مصرع فتاة سقطت عن علو في بئر السبع 2019-06-07 | 11:03:14 لقيت فتاة تبلغ من العمر ١٤ عاما مصرعها صباح اليوم الجمعة جراء سقوطها عن ارتفاع ٦...

تقديم تصريح مدع عام ضد شابين من اللقية بسرقة محطة وقود 2019-06-07 | 10:57:23 تم صباح اليوم الاحد تقديم تصريح مدع عام ضد شابين من اللقية بشبهة سرقة محطة وقود...

الطقس:اجواء معتدلة وغائمة جزئيا 2019-06-07 | 07:07:56 اليوم الجمعة يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق وغائماً جزئياً الى صاف ،ويطرأ...