بوتين, يدعو, لإعادة, النظر, بدور, الدولار, كأداة, ضغط, على, العالم,

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "السياسة الأميركية بأخذ العالم إلى فوضى حروب لا نهاية لها، على قاعدة الجميع ضدّ الجميع"، وفق تعبيره.

وقال بوتين في المؤتمر الدولي الاقتصادي في سانت بطرسبورغ إنّ "النظام الاقتصادي العالمي في أزمة، ولن يكون متوازناً إذا لم يكن عادلاً"، مشدّداً "على ضرورة إعادة النظر في النظام المالي العالمي ودور الدولار كأداة ضغطٍ على العالم".كما حذر "من الدخول في حرب تكنولوجية عالمية عبر محاولات إخراج عملاق الاتصالات الصيني هواوي من الأسواق".مدمرة روسية تتفادى التصادم مع سفينة حربية أميركية في بحر الصين الشرقيفي سياق متصل، اتهم الأسطول الروسي في المحيط الهادئ سفينةً حربيةً أميركيةً بأنها "كادت أن تتسبّب في تصادم مع مدمرة روسية في بحر الصين الشرقي بسبب مناورة خطيرة"، على حد وصفها.ووفق البحرية الروسية فإنّ "سفينةً أميركيةً تحمل صواريخ موجّهة اقتربت لمسافة 50 متراً فقط من المدمّرة الروسية التي اضطرّت إلى اتخاذ إجراء طارئ لتجنّب الصدام".في المقابل قالت البحرية الأميركية إنّ "مدمّرةً روسيةً اقتربت بشكل خطر وغير مبرّر من سفينة حربية أميركية ما عرّض حياة طاقم السفينة للخطر".