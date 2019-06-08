اعلنت مؤسسة "اميرة جيرونا" الاسبانية بعد ظهر اليوم (الجمعة) فوز السيدة ماريا جمّال من حيفا بجائزة المؤسسة للعام 2019.

ومؤسسة "اميرة جيرونا" هي من ابرز المؤسسات الاسبانية، التي تقدم جائزة سنوية لشاب أو شابة (من عمر 16 الى 35 عام)، من مختلف انحاء العالم، الذين يقومون بأعمال مميزة.وقد جاء فوز ماريا جمّال بهذه الجائزة المرموقة بعد ان كان قد رشحها وديع أبونصار، قنصل اسبانيا الفخري، للحصول على هذه الجائزة وذلك من خلال توصية ارسلها قبل بضعة اشهر لسفير اسبانيا في البلاد منويل غوميس-اثيبو. وقد عبّر ابونصار قبل قليل عن شكره للمسؤولين في مؤسسة "اميرة جيرونا" على اختيار ماريا، كما شكر السفير الاسباني على دعمه لترشيح ماريا لهذه الجائزة.الجدير بالذكر أن ماريا جمال اختيرت من بين العشرات من المرشحين من حول العالم لنيل الجائزة. ويذكر أيضا ان ترشيح ماريا وفوزها بهذه الجائزة جاء عقب العمل الجبار التي تقوم به برفقة زوجها الدكتور عصام داود من خلال مؤسسة "هيومانيتي كرو" (طاقم الانسانية) التي تهتم باللاجئين الذين تقطعت بهم السبل اثناء هروبهم من بلادهم نحو اوروبا.