رسمياً:هازارد, ينضم, إلى, ريال, مدريد, الإسباني,

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، نجاحه في ضم اللاعب البلجيكي إيدين هازارد بشكل رسمي، بعد الحصول على موافقة تشيلسي الإنجليزي ببيع اللاعب.

وسيرتبط هازارد، بعقد يمتد حتى العام 2024، مع ريال مدريد، ولم يوضح الريال عبر موقعه الرسمي قيمة الصفقة، ولكن كل التقارير تشير إلى أن الصفقة تمت مقابل 100 مليون يورو.وسيتقاضى هازارد، ضعف الأجر الذي كان يتقاضاه رفقة تشيلسي، ليكون اللاعب صاحب الأجر الأغلى في تاريخ النادي الملكي متخطياً رقم اللاعب كريستيانو رونالدو، والذي رحل عن صفوف الريال الموسم الماضي إلى يوفنتوس الإيطالي.ومن المقرر أن يتم تقديم هازارد، في ملعب سانتياجو برنابيو بشكل رسمي يوم 13 يونيو، بعد أن يجتاز اللاعب الكشف الطبي الذي سيجرى له.وكان هازارد، قد نجح في قيادة فريقه السابق تشيلسي، إلى الفوز بلقب الدوري الأوروبي قبل رحيله بعد التغلب على آرسنال بنتيجة 4-1 في المباراة النهائية.