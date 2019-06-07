فرض, عقوبات, امريكية, جديدة, على, ايران,

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أكد مصدر إعلامي سوري "أنه لا صحة لكل ما تتم إشاعته ونشره من تصريحات حول عودة أي...
كشفت لجنة تحقيق خاصة في روسيا، عن وجود قضية اختلاس ضخمة، في السفارة الروسية في...
كشفت لجنة تحقيق خاصة في روسيا، عن وجود قضية اختلاس ضخمة، في السفارة الروسية في...
قررت الولايات المتحدة وقت تدريب طيارين اتراك في أراضيها على المقاتلات طراز إف 35 –...
أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم الخميس، غياب نجمه نيمار دا سيلفا عن...
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس، إن بلاده لا تعتزم أن تكون عضوا في منظمة...
اعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، ارتفاع عدد القتلى إلى 108 أشخاص جراء قيام الأمن...
ألغى قاضي المحكمة العليا النيوزيلندية كاميرون ماندر، قرار منع وسائل الإعلام من...
في إطار صدام طويل بين الرجلين، هاجم رئيس بلدية لندن، صادق خان، الرئيس الأميركي،...
قال مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد مرتضى قرباني، إن إيران...