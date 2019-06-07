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فرض عقوبات امريكية جديدة على ايران



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



فرضت واشنطن مساء اليوم عقوبات جديدة على ايران تستهدف قطاع البتروكيماويات بسبب دعمه الحرس الثوري ماليا.

وتطال هذه العقوبات 39 شركة بتروكيماويات تابعة لإيران إضافة الى وكلاء لها في دول اجنبية.واكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ان تشديد الضغوط على النظام الإيراني مستمر حتى اليوم ، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة ستحرم ايران من الأموال التي تحتاجها لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.وبدوره اكد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون أن إنفاق ايران لأموالها على دعم الإرهاب سيزيد من سوء وضعها الاقتصادي.
فرض عقوبات امريكية جديدة على ايران




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