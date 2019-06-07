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دمشق: لا صحة حول عودة العلاقات مع حماس



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 أكد مصدر إعلامي سوري "أنه لا صحة لكل ما تتم إشاعته ونشره من تصريحات حول عودة أي علاقات مع حركة حماس".

وقال المصدر في تصريح لـوكالة الانباء السورية "سانا": "إنه لا صحة لكل ما تتم إشاعته ونشره من تصريحات حول عودة أي علاقات مع حركة حماس "مضيفا إن "موقف سورية من هذا الموضوع موقف مبدئي بني في السابق على أن حماس حركة مقاومة ضد "إسرائيل" إلا أنه تبين لاحقا أن الدم الإخواني هو الغالب لدى هذه الحركة عندما دعمت الإرهابيين في سورية وسارت في المخطط نفسه الذى أرادته "إسرائيل".

وتابع المصدر: "وعليه فإن كل ما يتم تداوله من أنباء لم ولن يغير موقف سورية من هؤلاء الذين لفظهم الشعب السوري منذ بداية الحرب ولا يزال."

دمشق: لا صحة حول عودة العلاقات مع حماس




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