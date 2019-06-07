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عكا تستقبل الألاف من الزائرين خلال ايام عيد الفطر السعيد



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احتضنت مدينة عكا خلال ايام عيد الفطر السعيد الألاف من الزائرين من جميع انحاء البلاد وسط اجواء احتفالية.




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