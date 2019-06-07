نائب, وزير, الصحة, عضو, الكنيست, الراب, ليتسمان, يمنح, مستشفى, الناصرة, الانجليزي, الترخيص, لتشغيل, جهاز, CT, إضافي,

استضاف مستشفى الناصرة الإنجليزي نائب وزير الصحة، عضو الكنيست الراب يعكوف ليتسمان لجلسة عمل، حيث كان في استقباله كل من مدير المستشفى البروفسور فهد حكيم، نائب المدير العام لمؤسسة الأم لمستشفى الناصرة السيد وسيم دبيني، وأعضاء الادارة.





ابتدأت الزيارة بجولة في بعض أقسام المستشفى الحاصلة على شهادة تميّز من وزارة الصحة، تبعتها جلسة عمل عُرضت خلالها الخدمات التي أضيفت والخدمات الضرورية التي توسعت في المستشفى خلال السنة الأخيرة، وذلك بمساعدة الميزانيات التي حصل عليها المستشفى في السنة الأخيرة من وزارة الصحة. كما وناقشت الجلسة مشاريع التطوير المستقبلية للمستشفى والطلبات الإضافية التي قدّمتها إدارة المستشفى لوزارة الصحة والتي تهدف إلى تحسين وتطوير جودة العلاج والخدمات وتوفيرها لأبناء الناصرة والمنطقة.



في نهاية الجلسة، شكرت إدارة المستشفى نائب وزير الصحة، عضو الكنيست الراب يعكوف ليتسمان على الشراكة والدعم الذي قدّمه ويقدمه للمستشفى. وبدوره، شكر نائب الوزير الإدارة وطواقم المستشفى على عطائهم وعملهم لمصلحة أهالي الناصرة والمنطقة وشدد على التزامه بدعم وتطوير المستشفى على ضوء الإنجازات العديدة للمستشفى في مختلف المجالات. وفي هذا السياق صادق نائب الوزير على طلب المستشفى، ومنحه الترخيص لتشغيل جهاز CT إضافي لدعم عمل المستشفى مع بدأ عمل وحدة السكتة الدماغية المتوقع في بداية سنة 2020.