إحباط, تهريب, متفجرات, من, غزة, إلى, سيناء,

جاء في بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، أنه تمكن من إحباط محاولة لتهريب مواد لإنتاج صواريخ من قبل حركة حماس في قطاع غزة إلى سيناء المصرية.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن قاربين فلسطينيين دخلال المنطقة المحظور على الفلسطينيين دخولها، وتم توقيف القاربين واعتقال ٤ أشخاص كانوا على متنهما.





واكد أنه تبين من التحقيق أن المعتقلين كانوا في طريقهم من قطاع غزة باتجاه شواطئ سيناء المصرية، في إطار محاولة لتهريب مواد محظورة متمثلة في ٢٤ حاوية تحتوي على مواد الفيبر جلاس التي تستخدمها حماس لإنتاج الصواريخ.

وجاء في لائحة الاتهام أن الاربعة متهمون بالعضوية في حركة حماس و"التورط في القتل"، وتدريبات عسكرية بالاضافة الى محاولة لخدمة "منظمة إرهابية" وتهم أخرى.

ونشر الجيش الإسرائيلي، شريطا مصورا يظهر فيه اعتراضه للقارب الفلسطيني في عرض البحر.

واعتبر الجيش الإسرائيلي "إحباط محاولة التهريب" بأنه يشكل ضربة لقدرات حماس.