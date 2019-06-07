مصرع, رجل, دهسا, في, رحوفوت,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:

تلقت الشرطة في الساعات الباكرة من صباح هذا اليوم، بلاغ حول إصابة عابر مشاة على يد سيارة في شارع أحد هعمام في رحوفوت.

للأسف الشديد، مصادر طبية، اعلنت عن وفاة المصاب .



الشرطة شرعت بفحص ملابسات الحادث