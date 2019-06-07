مصرع, رجل, دهسا, في, رحوفوت,

تلقت الشرطة في الساعات الباكرة من صباح هذا اليوم، بلاغ حول إصابة عابر مشاة على يد سيارة في شارع أحد هعمام في رحوفوت.
للأسف الشديد، مصادر طبية، اعلنت عن وفاة المصاب .
الشرطة شرعت بفحص ملابسات الحادث
تلقت الشرطة في الساعات الباكرة من صباح هذا اليوم، بلاغ حول إصابة عابر مشاة على يد سيارة في شارع أحد هعمام في رحوفوت.
للأسف الشديد، مصادر طبية، اعلنت عن وفاة المصاب .
كلمات متعلقةمصرع, رجل, دهسا, في, رحوفوت,
لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بجراح متوسطه جراء تحطم طائره خفيفه في السهول القريبه من...
جاء في بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، أنه تمكن من إحباط محاولة لتهريب مواد لإنتاج...
لقيت فتاة تبلغ من العمر ١٤ عاما مصرعها صباح اليوم الجمعة جراء سقوطها عن ارتفاع ٦...
تم صباح اليوم الاحد تقديم تصريح مدع عام ضد شابين من اللقية بشبهة سرقة محطة وقود...
اليوم الجمعة يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق وغائماً جزئياً الى صاف ،ويطرأ...
أصيب شاب يبلغ من العمر ٢٠ عاما مساء الخميس بجراح وصفت حالته بين المتوسطة...
هاتف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اليوم الرئيس الاسرائيلي رؤوبين ريفلين...
بمساعدة عدد من اهالي قرية مجد الكروم تم الامساك بالقرد الهارب من لبنان عصر اليوم...
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، إن شعبنا يمر بأزمة مالية المتسبب الرئيسي...
اعتدى مواطنون، على فني أشعة في مستشفى "عالية" الحكومي في مدينة الخليل بالضفة...