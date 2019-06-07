سان, جيرمان, يجهز, طعنة, لبرشلونة,

يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لتوجيه ضربة قوية لبرشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت صحيفة لو باريزيان في تقرير مطول لها إلى أن ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام ومنتخب هولندا بات قريبا من الانضمام لصفوف بي إس جي مقابل 70 مليون يورو.

وأضافت أن دي ليخت كان على مشارف الانتقال إلى البارسا لاستكمال المشوار مع زميله ومواطنه فرينكي دي يونج الذي أعلن انضمامه للفريق الكتالوني في يناير الماضي.

ووقفت أكثر من عقبة أمام المفاوضات بين مسؤولي برشلونة ودي يونج، أهمها اعتراض إدارة النادي الإسباني على نسبة العمولة التي طلبها مينو رايولا وكيل اللاعب (10 ملايين يورو) مقابل إتمام الصفقة.

وتابعت: "رايولا بدأ البحث عن النادي الذي يوفر لدي ليخت راتبًا أكبر، كما أن فرص مشاركة المدافع الهولندي الشاب للمشاركة أساسيًا تبدو أكبر بقميص سان جيرمان في ظل تقدم تياجو سيلفا في السن (35 عاما) وانتهاء تعاقده في صيف 2020، أما برشلونة يبدو أنه لن يتخلى عن خدمات جيرارد بيكيه بسهولة".

وذكرت لو باريزيان أن صفقة التعاقد مع ماتياس دي ليخت، تبدو أولى بوادر عودة البرازيلي ليوناردو لتولي منصب إداري بالنادي الباريسي في ظل قوة علاقته بوكيل الأعمال مينو رايولا.

كما لفتت إلى أن انضمام ماتياس دي ليخت (19 عاما) سيتبعه بعض التعديلات في تشكيلة الفريق أبرزها الاستغناء عن البلجيكي توماس مونييه مع انتقال تيلو كيرير لشغل مهام الظهير الأيمن، بينما بات مصير برسنيل كيمبيمبي غامضا في ظل تواضع مستواه بالموسم الأول للمدرب الألماني توماس توخيل.

