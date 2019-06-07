تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-07 14:02:34 مصرع شخص وإصابة آخر بتحطم طائره قرب مجيدو |  2019-06-07 13:19:17 فضيحة اختلاس ضخمة في السفارة الروسية بإسرائيل |  2019-06-07 13:19:17 فضيحة اختلاس ضخمة في السفارة الروسية بإسرائيل |  2019-06-07 13:15:40 إحباط تهريب متفجرات من غزة إلى سيناء |  2019-06-07 11:12:42 مصرع رجل دهسا في رحوفوت |  2019-06-07 11:09:58 سان جيرمان يجهز طعنة لبرشلونة |  2019-06-07 11:06:22 10 أغذية تمد الجسم بالطاقة خلال دقائق |  2019-06-07 10:57:23 تقديم تصريح مدع عام ضد شابين من اللقية بسرقة محطة وقود |  2019-06-07 10:08:59 الولايات المتحدة بصدد وقف تدريب طيارين أتراك على مقاتلة الشبح |  2019-06-07 07:07:56 الطقس:اجواء معتدلة وغائمة جزئيا |  2019-06-07 07:04:14 تطور جديد بشأن انتقال هازارد إلى ريال مدريد |  2019-06-07 07:00:10 باقة الغربية:اصابة شاب تعرض للطعن وحالته خطيرة |  2019-06-07 01:57:19 عباس يهاتف ريفلين ويقدم واجب العزاء برحيل عقيلته |  2019-06-07 06:54:40 شاب يقتل عمته طعنا ويصيب والده بجراح غرب سلفيت |  2019-06-07 07:00:04 المحامي زكي كمال ل»الصنارة»:إسرائيل هي الرابح الأكبر سياسياً وأمنياً جراء حالة الضعف التي تسود العالمين العربي والإسلامي |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

سان جيرمان يجهز طعنة لبرشلونة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لتوجيه ضربة قوية لبرشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت صحيفة لو باريزيان في تقرير مطول لها إلى أن ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام ومنتخب هولندا بات قريبا من الانضمام لصفوف بي إس جي مقابل 70 مليون يورو.

وأضافت أن دي ليخت كان على مشارف الانتقال إلى البارسا لاستكمال المشوار مع زميله ومواطنه فرينكي دي يونج الذي أعلن انضمامه للفريق الكتالوني في يناير الماضي.

ووقفت أكثر من عقبة أمام المفاوضات بين مسؤولي برشلونة ودي يونج، أهمها اعتراض إدارة النادي الإسباني على نسبة العمولة التي طلبها مينو رايولا وكيل اللاعب (10 ملايين يورو) مقابل إتمام الصفقة.

وتابعت: "رايولا بدأ البحث عن النادي الذي يوفر لدي ليخت راتبًا أكبر، كما أن فرص مشاركة المدافع الهولندي الشاب للمشاركة أساسيًا تبدو أكبر بقميص سان جيرمان في ظل تقدم تياجو سيلفا في السن (35 عاما) وانتهاء تعاقده في صيف 2020، أما برشلونة يبدو أنه لن يتخلى عن خدمات جيرارد بيكيه بسهولة".

وذكرت لو باريزيان أن صفقة التعاقد مع ماتياس دي ليخت، تبدو أولى بوادر عودة البرازيلي ليوناردو لتولي منصب إداري بالنادي الباريسي في ظل قوة علاقته بوكيل الأعمال مينو رايولا.

كما لفتت إلى أن انضمام ماتياس دي ليخت (19 عاما) سيتبعه بعض التعديلات في تشكيلة الفريق أبرزها الاستغناء عن البلجيكي توماس مونييه مع انتقال تيلو كيرير لشغل مهام الظهير الأيمن، بينما بات مصير برسنيل كيمبيمبي غامضا في ظل تواضع مستواه بالموسم الأول للمدرب الألماني توماس توخيل.

 

سان جيرمان يجهز طعنة لبرشلونة




كلمات متعلقة

سان, جيرمان, يجهز, طعنة, لبرشلونة,

تابعونــا

تطور جديد بشأن انتقال هازارد إلى ريال مدريد تطور جديد بشأن انتقال هازارد إلى ريال مدريد 2019-06-07 | 07:04:14

كشف تقرير صحفي بريطاني، عن تطور جديد بشأن صفقة انتقال البلجيكي إيدين هازارد، نجم...

جيرو: صفقة تشيلسي الحالية قد لا تكون الأخيرة جيرو: صفقة تشيلسي الحالية قد لا تكون الأخيرة 2019-06-06 | 13:53:00

يقول مهاجم ​تشيلسي​، ​أوليفييه جيرو​، إنه يتوقع أن الصفقة الحالية مع البلوز لن...

هذه المرة.. ميسي يشارك في كوبا أمريكا لإحراز اللقب هذه المرة.. ميسي يشارك في كوبا أمريكا لإحراز اللقب 2019-06-06 | 11:28:43

أكد قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي أنه سيخوض بطولة كوبا أمريكا في البرازيل...

تبرئة رونالدو من تهمة الاغتصاب تبرئة رونالدو من تهمة الاغتصاب 2019-06-06 | 09:09:23

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، تطورا مفاجئا في قضية اتهام البرتغالي...

بوفون يرحل رسميًا عن سان جيرمان بوفون يرحل رسميًا عن سان جيرمان 2019-06-05 | 19:55:04

أعلن باريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء، رسميًا رحيل الحارس الإيطالي جيانلويجي...

الجماهير تمنع محمد صلاح من أداء صلاة العيد الجماهير تمنع محمد صلاح من أداء صلاة العيد 2019-06-05 | 11:21:36

نشر محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، تغريدة عبر حسابه الرسمي...

ريال مدريد يحسم صفقة يوفيتش رسميا ريال مدريد يحسم صفقة يوفيتش رسميا 2019-06-04 | 17:04:46

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، انتقال مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش، إلى...

زيدان ولاعبو الريال يرفضون صفقة صلاح زيدان ولاعبو الريال يرفضون صفقة صلاح 2019-06-04 | 13:36:45

أكد تقرير إسباني أن المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بات هدفًا لفلورنتينو بيريز،...

برشلونة يكشف النقاب عن قميص الموسم الجديد - صور برشلونة يكشف النقاب عن قميص الموسم الجديد - صور 2019-06-04 | 12:01:32

كشف نادي برشلونة الإسباني اليوم الاثنين، عن قميصه الجديد الذي سيخوض به غمار...

خلاف بين زيدان وبيريز بسبب نيمار ومبابي خلاف بين زيدان وبيريز بسبب نيمار ومبابي 2019-06-04 | 10:22:00

كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم، عن خلاف بين فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids بث مباشر : روما و ريال مدريدالعمال الكناويون كفر كنا انهيار سقايل صقايل طيرة الكرمل ورشة بناء انهيار اصابة رجل ام الفحم كفر قرع اطلاق نار حادث شرطة اسعاف مستشفى ابو سنان المكر مواجهات القاء حجارة زجاجة حارقة هدم بيت طمرة عمر ياسين اعتقال افراج تمديد اعتقال سائق الشاحنة الحادث الدامي قرب الفريديس مصرع تحت تأثر المخدرات يافا اولجا اينجي نعيم طفلة سكان حيفا الرملة ماء ساخن حروق التسبب ابنتها قاصر القسم العلوي جسمها احتراق اضرام النار 3 سيارات قرية وادي سلامة البطوف اضرار دون اصابات اطفاء 4 اصابات حادث طرق المدخل الغربي سخنين مدينة سيارتين خصوصيتين وعاء ماء كبير رهط مدينة وفاة الطفل غرق قصي ابو مديغم مدينة مستشفى سوروكا ام الفحم اعتقال مشتبه يوسف يونس جبارين طعن شابة يهودية ايلات سائق حيفا كمال ذياب الفريديس مصرع 3 ضحايا من يافا شاحنة مفرق حادث طرق دامس مروعنافورة الشهداء مدينة الناصرة تدشين حفل مشاركة واسعة علي سلام سخنين احتفال مسيرة احد شعانين الطائفة الارثوذوكسية قداس أحد المحكمة ترد طلب دعوى الغاء الانتخابات في البعينة نجيدات صالح سليمان
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com