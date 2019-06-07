مصرع, فتاة, سقطت, عن, علو, في, بئر, السبع,

الطواقم الطبية هرعت للمكان وأقرت وفاتها على الفور .

لقيت فتاة تبلغ من العمر ١٤ عاما مصرعها صباح اليوم الجمعة جراء سقوطها عن ارتفاع ٦ طوابق في بناية سكنية بمدينة بئر السبع .

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