مصرع, فتاة, سقطت, عن, علو, في, بئر, السبع,

الطواقم الطبية هرعت للمكان وأقرت وفاتها على الفور .
الشرطة باشرت التحقيق.
الطواقم الطبية هرعت للمكان وأقرت وفاتها على الفور .
الشرطة باشرت التحقيق.
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