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مصرع فتاة سقطت عن علو في بئر السبع



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



لقيت فتاة تبلغ من العمر ١٤ عاما مصرعها صباح اليوم الجمعة جراء سقوطها عن ارتفاع ٦ طوابق في بناية سكنية بمدينة بئر السبع .


الطواقم الطبية هرعت للمكان وأقرت وفاتها على الفور .

الشرطة باشرت التحقيق.

مصرع فتاة سقطت عن علو في بئر السبع




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