تقديم, تصريح, مدع, عام, ضد, شابين, من, اللقية, بسرقة, محطة, وقود,

تم صباح اليوم الاحد تقديم تصريح مدع عام ضد شابين من اللقية بشبهة سرقة محطة وقود قرب مفرق دبيرة بالجنوب.





وجاء في بيان الشرطة ان شابين احدهما عامل بالمحطة وصلا للمكان وسرقا علب سجائر ومبلغ يقدر بالاف الشواقل ، كما وقام احدهما بالغاء تشغيل زر الطوارئ .



الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق ووصلت للجناه ؛ سيتم تقديم لائحة اتهام بحقهما بعد انهاء الاجراءات القانونية.