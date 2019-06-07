الولايات, المتحدة, بصدد, وقف, تدريب, طيارين, أتراك, على, مقاتلة, الشبح,

وقال مسؤولان أمريكيان إن الولايات المتحدة قررت عدم قبول المزيد من الطيارين الأتراك كان من المقرر استقبالهم في الولايات المتحدة للتدريب على المقاتلات إف-35، وذلك في مؤشر واضح على تصاعد الخلاف بخصوص اعتزام أنقرة شراء دفاعات جوية روسية.

قررت الولايات المتحدة وقت تدريب طيارين اتراك في أراضيها على المقاتلات طراز إف 35 - الشبح.

تابعونــا

فضيحة اختلاس ضخمة في السفارة الروسية بإسرائيل 2019-06-07 | 13:19:17 كشفت لجنة تحقيق خاصة في روسيا، عن وجود قضية اختلاس ضخمة، في السفارة الروسية في...

فضيحة اختلاس ضخمة في السفارة الروسية بإسرائيل 2019-06-07 | 13:19:17 كشفت لجنة تحقيق خاصة في روسيا، عن وجود قضية اختلاس ضخمة، في السفارة الروسية في...

رسميا.. نيمار يغيب عن "كوبا أمريكا" 2019-06-06 | 16:39:49 أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم الخميس، غياب نجمه نيمار دا سيلفا عن...

بوتين: لا نعتزم الانضمام إلى "أوبك" 2019-06-06 | 16:37:49 قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس، إن بلاده لا تعتزم أن تكون عضوا في منظمة...

لجنة الأطباء السودانية تعلن ارتفاع عدد القتلى إلى 108 2019-06-06 | 13:52:01 اعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، ارتفاع عدد القتلى إلى 108 أشخاص جراء قيام الأمن...

نيوزيلندا .. صور سفاح المسجدين خارج المحرمات 2019-06-06 | 11:26:14 ألغى قاضي المحكمة العليا النيوزيلندية كاميرون ماندر، قرار منع وسائل الإعلام من...

عمدة لندن يسخر من ترامب ويصفه بـ "طفل بعمر 11 عاما" 2019-06-06 | 08:57:01 في إطار صدام طويل بين الرجلين، هاجم رئيس بلدية لندن، صادق خان، الرئيس الأميركي،...

ايران: سنمرغ أنف آل سعود واسرائيل في التراب 2019-06-05 | 11:24:44 قال مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد مرتضى قرباني، إن إيران...

الدول التي أعلنت الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك 2019-06-04 | 11:55:05 تعذرت رؤية هلال شوال في عدد من الدول الإسلامية ما يجعل اليوم الثلاثاء 4 يونيو...