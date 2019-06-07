الولايات, المتحدة, بصدد, وقف, تدريب, طيارين, أتراك, على, مقاتلة, الشبح,

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كشفت لجنة تحقيق خاصة في روسيا، عن وجود قضية اختلاس ضخمة، في السفارة الروسية في...
كشفت لجنة تحقيق خاصة في روسيا، عن وجود قضية اختلاس ضخمة، في السفارة الروسية في...
أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم الخميس، غياب نجمه نيمار دا سيلفا عن...
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس، إن بلاده لا تعتزم أن تكون عضوا في منظمة...
اعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، ارتفاع عدد القتلى إلى 108 أشخاص جراء قيام الأمن...
ألغى قاضي المحكمة العليا النيوزيلندية كاميرون ماندر، قرار منع وسائل الإعلام من...
في إطار صدام طويل بين الرجلين، هاجم رئيس بلدية لندن، صادق خان، الرئيس الأميركي،...
قال مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد مرتضى قرباني، إن إيران...
تعذرت رؤية هلال شوال في عدد من الدول الإسلامية ما يجعل اليوم الثلاثاء 4 يونيو...
قتل فجر اليوم الثلاثاء مسلح في مدينة طرابلس شمالي لبنان بعد أن استهدف عناصر...