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الولايات المتحدة بصدد وقف تدريب طيارين أتراك على مقاتلة الشبح



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قررت الولايات المتحدة وقت تدريب طيارين اتراك في أراضيها على المقاتلات طراز إف 35 - الشبح.

وقال مسؤولان أمريكيان إن الولايات المتحدة قررت عدم قبول المزيد من الطيارين الأتراك كان من المقرر استقبالهم في الولايات المتحدة للتدريب على المقاتلات إف-35، وذلك في مؤشر واضح على تصاعد الخلاف بخصوص اعتزام أنقرة شراء دفاعات جوية روسية.
الولايات المتحدة بصدد وقف تدريب طيارين أتراك على مقاتلة الشبح




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