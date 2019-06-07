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الطقس:اجواء معتدلة وغائمة جزئيا



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اليوم الجمعة يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق وغائماً جزئياً الى صاف ،ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الطقس:اجواء معتدلة وغائمة جزئيا




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