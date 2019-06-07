تطور, جديد, بشأن, انتقال, هازارد, إلى, ريال, مدريد,

كشف تقرير صحفي بريطاني، عن تطور جديد بشأن صفقة انتقال البلجيكي إيدين هازارد، نجم تشيلسي، إلى ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي.

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن الاتفاق بين تشيلسي وريال مدريد بشأن الصفقة تم بالفعل، ولكن الإعلان عنها بشكل رسمي سيكون في غضون أيام.

ويتعارض ما تذكره "بي بي سي" مع التقارير الإسبانية التي أكدت أن الصفقة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من جانب ريال مدريد، اليوم الخميس.

وسبق أن أوضحت تقارير بريطانية أن تشيلسي وافق على انتقال هازارد إلى ريال مدريد مقابل 88 مليون إسترليني، مع وضع عدة بنود قد ترفع قيمة الصفقة إلى 130 مليون إسترليني.

وأفادت التقارير بأن هازارد سيتم تقديمه في "سانتياجو برنابيو" بالقميص رقم 7 الذي يرتديه حاليًا ماريانو دياز، بسبب عدم رغبة النادي الملكي في نزع رقم 10 من النجم الكرواتي لوكا مودريتش الحاصل على جائزة الكرة الذهبية.