باقة, الغربية:اصابة, شاب, تعرض, للطعن, وحالته, خطيرة,

أصيب شاب يبلغ من العمر ٢٠ عاما مساء الخميس بجراح وصفت حالته بين المتوسطة والخطيرة.

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عباس يهاتف ريفلين ويقدم واجب العزاء برحيل عقيلته 2019-06-07 | 01:57:19 هاتف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اليوم الرئيس الاسرائيلي رؤوبين ريفلين...

صورة - "توقيف" القرد الهارب من لبنان في مجد الكروم 2019-06-06 | 19:45:28 بمساعدة عدد من اهالي قرية مجد الكروم تم الامساك بالقرد الهارب من لبنان عصر اليوم...

اشتيه:اسرائيل تضغط ماليا على السلطة للقبول بصفقة القرن 2019-06-06 | 19:43:52 قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، إن شعبنا يمر بأزمة مالية المتسبب الرئيسي...

الاعتداء على فني أشعة بمستشفى حكومي في الخليل 2019-06-06 | 16:38:46 اعتدى مواطنون، على فني أشعة في مستشفى "عالية" الحكومي في مدينة الخليل بالضفة...

سلطة الاطفاء تدعو الجمهور الى عدم ايقاد النيران في محيط الاحراش 2019-06-06 | 16:35:45 دعت سلطة الاطفاء الجمهور إلى تجنب ايقاد النيران في محيط الاحراش، وذلك بعد ان...

الجنوب - مصرع طفلتين وإصابة آخرين بحادث طرق مروع 2019-06-06 | 13:49:25 أسفر حادث طرق مروع بين سيارتين خصوصيتين على شارع رقم 90 طريق العربا في النقب عن...

عرابة: وفاة الشابة سراج كريم غزال 16 عاما اثر مرض عضال 2019-06-06 | 10:26:00 بقلوب يعتصرها الألم والأسى تنعي مدينة عرابة ابنتها الشابة سراج كريم سعيد غزال (١٦...

المطالبة بتسويق قسائم البناء في ميسر لأهل القرية وحدهم ‎ 2019-06-06 | 10:23:34 توجهت لجنة ميسر المحلية بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر هذا الأسبوع لسلطة أراضي...

مصرع الطفلة جوري جعابيص من القدس دهسا 2019-06-06 | 09:05:41 فجعت مدينة القدس ليلة امس الاربعاء اول ايام عيد الفطر بمصرع الطفلة جوري صلاح مسلم...