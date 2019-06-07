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باقة الغربية:اصابة شاب تعرض للطعن وحالته خطيرة



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أصيب شاب يبلغ من العمر ٢٠ عاما مساء الخميس بجراح وصفت حالته بين المتوسطة والخطيرة.


الطواقم الطبية التابعة هرعت للمكان ونقلت الشاب لمستشفى هيلل يافيه بالخضيرة لاستكمال العلاج.

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.

باقة الغربية:اصابة شاب تعرض للطعن وحالته خطيرة




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