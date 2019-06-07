عباس, يهاتف, ريفلين, ويقدم, واجب, العزاء, برحيل, عقيلته,

هاتف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اليوم الرئيس الاسرائيلي رؤوبين ريفلين لتقديم واجب العزاء بوفاة عقيلته نحاما. وبدوره شكر الرئيسُ ريفلين السيدَ عباس على اتصاله، وأعرب عباس خلال الاتصال عن تعازيه للرئيس ريفلين، راجيًا "العلي القدير ان يلهمه وعائلة الراحلة جميل الصبر وحسن العزاء". وبدوره شكر ريفلين أبو مازن على اتصاله وتمنى له عيد فطر سعيد.





من جانبها، استهجنت حركة حماس هذه التعزية من الرئيس الفلسطيني، حيث قال المتحدث باسم حركة حماس مصطفى القانوع إن تعزية رئيس السلطة الفلسطينية هي خيانة للشعب الفلسطيني واستخفاف بمشاعرهم.