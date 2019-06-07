شاب, يقتل, عمته, طعنا, ويصيب, والده, بجراح, غرب, سلفيت,

اقدم شاب على قتل عمته (65 عاما) طعنا، كما اصاب والدة بجراح بالغة في بلدة الزاوية غرب سلفيت.

وقالت الشرطة في بيان لها انها تمكنت من القاء القبض على الشاب، كما باشرت التحقيق لمعرفة ملابسات القضية.