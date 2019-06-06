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لكل دولة عربية.. هلالها - ڤيدا مشعور



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ضمن الاهتمامات التي عاشها العالم العربي مؤخراً كان موضوع رصد هلال العيد. 


بدا جلياً أنه بدل أن ينصهر العالم العربي في بوتقة السياسة ويذيبها لوحدها أصروا على أن يذيبوها مع بوتقة الدين أيضاً وظهر هلال الخلافات وظهر تسييس الدين واضحاً. إصرار السعودية, مثلاً, على الاحتفال بأول أيام عيد الفطر في يوم الثلاثاء الماضي ابتعد عن مقاييس المنطق ومقاييس الفيزياء وعلم الفلك والرياضيات رغم أن العرب كانوا أول المبدعين وأول من كتبوا الكتب عن هذه العلوم ونشروها إلى دول أوروبا والعالم. وعلى رأسهم الخوارزمي, عالم الرياضيات والفلك المسلم.


قال عبد الرازق عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع, عن ابن عمر, في تفسير الآية القرآنية من سورة البقرة عن رسول الله "صلعم": "جعل الله ألأهلّة مواقيت للناس فصوموا لرؤيته, وافطروا لرؤيته, فإن غمّ عليكم فعدوا ثلاثين يوماً".


المركز الدولي لعلوم الفلك وفيه 20 فلكيا أعلنوا أن يوم الأربعاء الماضي هو أول أيام عيد الفطر السعيد. وبموجب الحسابات الفلكية صرح الفلكي عادل ألعدوي أن مشاهدة الهلال لم تتم بالعين المجردة ولا بالتلسكوب ولا بأي وسيلة أخرى خاصة أن الجوّ كان مغبراً واثبات رؤية الهلال لم تكن صحيحة ولا شرعية كما أعلنت السعودية.وهكذا صار لكل دولة عربية هلالها.


العيد هو للدين وليس للنظام السياسي..

اختلفوا أيها العرب كما تريدون ولكن اتركوا الدين جانباً, العيد والدين للجميع وليس للنظام السياسي.

كفى بلبلة واختلفوا سياسياً كما تريدون واتركوا الدين جانباً بعيداً عن حساباتكم المسيسة والخاطئة.

*    *    *

نحاما رڤلين

زوجة رئيس الدولة الراحلة نحاما رڤلين حصلت على كمّ هائل من التقدير بعد وفاتها وفي نفس يوم ميلادها الـ 74. المثل يقول: وراء كل عظيم امرأة, وهنا يتحول المثل إلى: بجانب كل عظيم امرأة تخدم بشرف وشفافية وتحترم وتقدّر الجميع.. لم تفرق بين عرب ويهود لأن الإنسان عندها كان هو الإنسان.. رحلت نظيفة اليدين والقلب رغم تفشي الفساد في الدولة.

*    *    *

بدها شوية توضيح..

* تعيين النائب الليكودي أمير اوحانا وزيراً للقضاء هو قفزة نوعية لم تحدث في حكومات إسرائيل من قبل.

تعيين النائب الليكودي مثليّ الجنس في أسبوع "مسيرة الفخر" لمثليي الجنس من الجنسين البارحة في القدس واليوم في تل ابيب... 



هل التعيين إن دلّ على شيء فهو يدل على ضربة معلم...؟؟ وفهمكم كافٍ.


* كوشنير: الفلسطينيون يستحقون "تقريراً لمصير" لكن قدرتهم على حكم أنفسهم بحاجة إلى جهد...


* صرح ترمپ لدى وصوله الى بريطانيا أن رئيس بلدية العاصمة لندن, صادق خان, بغيض جداً وفاشل! 

خان بدوره قال عن ترمپ: هو طفل عمره 11 عاماً... هذا صحيح...

كل عام وانتم بخير
ڤيدا مشعور




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