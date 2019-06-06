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صورة - "توقيف" القرد الهارب من لبنان في مجد الكروم



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



بمساعدة عدد من اهالي قرية مجد الكروم تم الامساك بالقرد الهارب من لبنان عصر اليوم في الحي الغربي من القرية بمساعدة فريق من حديقة الحيوانات في يودفات حيث تم نقله الى هناك لاطعامه ورعايته





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