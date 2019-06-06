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قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، إن شعبنا يمر بأزمة مالية المتسبب الرئيسي...
اعتدى مواطنون، على فني أشعة في مستشفى "عالية" الحكومي في مدينة الخليل بالضفة...
دعت سلطة الاطفاء الجمهور إلى تجنب ايقاد النيران في محيط الاحراش، وذلك بعد ان...
أسفر حادث طرق مروع بين سيارتين خصوصيتين على شارع رقم 90 طريق العربا في النقب عن...
بقلوب يعتصرها الألم والأسى تنعي مدينة عرابة ابنتها الشابة سراج كريم سعيد غزال (١٦...
توجهت لجنة ميسر المحلية بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر هذا الأسبوع لسلطة أراضي...
فجعت مدينة القدس ليلة امس الاربعاء اول ايام عيد الفطر بمصرع الطفلة جوري صلاح مسلم...
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، في ساعات النهار معتدلاً في...
شهدت قرية كفر مندا أجواء من البهجة والسرور بحلول عيد الفطر السعيد، وبهذه...
اصيبت طفلة تبلغ من العمر ٣ سنوات بجراح حرجة جراء تعرضها للدهس في جبل المكبر بمدينة...