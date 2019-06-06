محمد عساف يطل على محبيه بلوك جديد - صورة

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حلقت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم شعرها كاملاً في الحلقة الأخير من مسلسل...
دائما ما يؤكد الممثل باسل خياط ان للعائلة الاولوية لديه وهو يحاول قضاء وقت...
بعد طول غياب عاد الفنان الفلسطيني محمد عسافبعمل فني أقل ما يمكن القول عنه إنه...
حقّق الممثل النصري محمد إمام نجاحاً كبيراً من خلال مسلسل "هوجان" الذي خاض...
أعلنت نقابة الموسيقيين، رفع الإيقاف الصادر تجاه الفنانة شيرين عبد الوهاب، وحفظ...
هنّأت الفنانة المعتزلة أمل حجازي الجمهور بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث...
هنّأت الفنانة المعتزلة أمل حجازي الجمهور بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث...
تم الاعلان رسميا عن عرض مسلسل "فلانتينو" للممثل عادل إمام فى شهر رمضان المقبل...
اعربت الفنانة السورية أصالة نصري عن إعجابها الشديد بأداء ودور الممثل السوري...
قال الناقد الفني المصري، طارق الشناوي، إن النجم السينمائي عزت أبو عوف، يوجد حاليا...