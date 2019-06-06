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محمد عساف يطل على محبيه بلوك جديد - صورة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عايد الفنان ​محمد عساف​محبيه بمناسبة عيد الفطر السعيد على طريقته الخاصة.



ونشر صورة جدبدة له من احدث جلسة تصوير التي خضع لها من اجل اغنيته التي طرحها واسمها "بصراحة" حسب ما نشر على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليها : كل عام وأنتم بخير عيدكم مبارك


وما لفت انتباه محبيه انه اعتمد تسريحة شعر مختلفة عن ما عودنا عليه في السابق واعجب المعلقون بهذا الستايل الجديد.




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