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رسميا.. نيمار يغيب عن "كوبا أمريكا"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق




أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم الخميس، غياب نجمه نيمار دا سيلفا عن بطولة "كوبا أمريكا" بعد إصابته في ودية قطر التي أقيمت فجر اليوم.


وأشار الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان له، إلى أن الفحوص الطبية أثبتت تعرض نيمار لتمزق في أربطة الكاحل، وأنه لن يكون أمامه الوقت الكافي للتعافي والمشاركة في "كوبا أمريكا".


وأكد البيان أن الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي سيبدأ بالبحث عن بديل لنيمار لضمه إلى قائمة البطولة.




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