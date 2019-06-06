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الاعتداء على فني أشعة بمستشفى حكومي في الخليل



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 اعتدى مواطنون، على فني أشعة في مستشفى "عالية" الحكومي في مدينة الخليل بالضفة الغربية.



وأكدت مصادر محلية أن مواطنون اعتدوا على فني الأشعة صلاح أبو مارية في مستشفى عالية الحكومي بالخليل، مشيرة إلى أنه أصيب بجروح في أنحاء مختلفة من جسده.



بدورها، أدانت وزيرة الصحة مي كيلة الاعتداء على أحد الكوادر الطبية في مستشفى الخليل الحكومي من قبل خارجين عن القانون، مؤكدة أنه سيتم ملاحقة المعتدين من خلال القانون، لرد اعتبار المواطن الفلسطيني أولا والقطاع الصحي ثانياً.


وقالت كيلة، في بيان صحفي، إن الاعتداء على فني الأشعة في المستشفى صلاح أبو مارية، أمس، يؤكد أن التصدي لمثل هذه الظاهرة يستلزم تدخل الجميع، بما فيه المجتمع المحلي.


وأضافت أن الطواقم الطبية قضت أيام العيد في خدمة المرضى، بعيداً عن عائلاتهم، فكان حرياً بمن اعتدى على فني الأشعة أبو مارية أن يقدم له الشكر لا أن يعتدي عليه بالضرب.




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