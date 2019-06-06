سلطة, الاطفاء, تدعو, الجمهور, الى, عدم, ايقاد, النيران, في, محيط, الاحراش,

دعت سلطة الاطفاء الجمهور إلى تجنب ايقاد النيران في محيط الاحراش، وذلك بعد ان تبيّن ان العديد من الحرائق شبت بسبب مثل هذه التصرفات.

وتناشد سلطة الاطفاء المواطنين اقتلاع الاعشاب في محيط منازلهم خشية شبوب حرائق.