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تعليق نادين نسيب نجيم على حلق شعرها في "خمسة ونص"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حلقت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ شعرها كاملاً في الحلقة الأخير من مسلسل "​خمسة ونص​" دعماً منها للأطفال المصابين بمرض السرطان ووجهت من خلال هذه الخطوة رسالة الى كل طفل مريض.



وكتبت نادين نجيم تعليقاً عن هذا المشهد قائلة: "هيدي الكلمات كتبتها من قلبي لكل مريض سرطان تضامناً وحباً بكم أتمنى لكم الشفاء العاجل وشكراً لأني تعلمت منكم الصبر والعزيمة والإيمان شكراً لمركز سانت جود وللأطفال ما رح أنسى بحياتي هل الشعور".


وقالت في المسلسل :" الثقة والأمل نحن بحاجة لهما في كل يوم كي نتخطى أصعب الظروف حتى المرض، صحيح ان الجمال مهم وجميعنا نرغب بأجمال إطلالة، لكننا ننسى أن الجمال الحقيقي ينبع من داخلنا عندما نكون متصالحين مع أنفسنا متمسكين بحياتنا والضحكة دائما على وجهنا اليوم أنا موجودة بينكم كي أشارككم لحظة مهمة لقد تخليت عن شعري ولكن السؤال : ما الذي تغيّر؟ لاشيء لا أزال أنا كما أنا، شعري سيعود أما الأمل في الحياة إن رحل فلن يعود" وتابعت :"عندما نظرت الى أعينكم رأيت الصبر والإيمان وتعلمت منكم أن التفاؤل والأمل هما قوتنا في الحياة".


 
هيدي الكلمات كتبتها من قلبي لكل مريض سرطان تضامناً وحباً بكم أتمنى لكم الشفاء العاجل وشكراً لأني تعلمت منكم الصبر والعزيمة والإيمان شكراً لمركز سانت جود وللأطفال ما رح أنسى بحياتي هل الشعور




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