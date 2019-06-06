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جيرو: صفقة تشيلسي الحالية قد لا تكون الأخيرة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يقول مهاجم ​تشيلسي​، ​أوليفييه جيرو​، إنه يتوقع أن الصفقة الحالية مع البلوز لن تكون الأخيرة.



وقاوم جيرو اهتمام أندية مثل ليون ومرسيليا بالالتزام بـ 12 شهرًا أخرى مع الفائزين بلقب دوري أوروبا. وقال: "هناك عام على الأقل في إنكلترا والفرص ستكون هناك لأكثر من عام".


وتابع: "لا أحب أن أعرض نفسي، سنرى. لا أرى نفسي في أي مكان آخر غير تشيلسي في الوقت الحالي. لا أستطيع أن أخبركم ما إذا كنت سأعود إلى فرنسا أم لا".




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