جيرو:, صفقة, تشيلسي, الحالية, قد, لا, تكون, الأخيرة,

يقول مهاجم ​تشيلسي​، ​أوليفييه جيرو​، إنه يتوقع أن الصفقة الحالية مع البلوز لن تكون الأخيرة.

وقاوم جيرو اهتمام أندية مثل ليون ومرسيليا بالالتزام بـ 12 شهرًا أخرى مع الفائزين بلقب دوري أوروبا. وقال: "هناك عام على الأقل في إنكلترا والفرص ستكون هناك لأكثر من عام".وتابع: "لا أحب أن أعرض نفسي، سنرى. لا أرى نفسي في أي مكان آخر غير تشيلسي في الوقت الحالي. لا أستطيع أن أخبركم ما إذا كنت سأعود إلى فرنسا أم لا".