لجنة, الأطباء, السودانية, تعلن, ارتفاع, عدد, القتلى, إلى, 108,

اعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، ارتفاع عدد القتلى إلى 108 أشخاص جراء قيام الأمن السوداني بفض اعتصام العاصمة الخرطوم قبل يومين وما تلا ذلك من أحداث.

وقالت اللجنة في بيان، نشرته على حسابها بموقع "فيسبوك"، إن عدد القتلى ارتفع إلى 108 شخص على الأقل، وأكثر من 500 مصاب. دون مزيد من التفاصيل.