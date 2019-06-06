تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-06 16:38:46 الاعتداء على فني أشعة بمستشفى حكومي في الخليل |  2019-06-06 16:37:49 بوتين: لا نعتزم الانضمام إلى "أوبك" |  2019-06-06 16:35:45 سلطة الاطفاء تدعو الجمهور الى عدم ايقاد النيران في محيط الاحراش |  2019-06-06 13:52:01 لجنة الأطباء السودانية تعلن ارتفاع عدد القتلى إلى 108 |  2019-06-06 13:49:25 الجنوب - مصرع طفلتين وإصابة آخرين بحادث طرق مروع |  2019-06-06 11:29:55 تحذير طبي من خطر ابتلاع مياه حوض السباحة! |  2019-06-06 11:26:14 نيوزيلندا .. صور سفاح المسجدين خارج المحرمات |  2019-06-06 10:26:00 عرابة: وفاة الشابة سراج كريم غزال 16 عاما اثر مرض عضال |  2019-06-06 10:23:34 المطالبة بتسويق قسائم البناء في ميسر لأهل القرية وحدهم ‎ |  2019-06-06 09:09:23 تبرئة رونالدو من تهمة الاغتصاب |  2019-06-06 09:05:41 مصرع الطفلة جوري جعابيص من القدس دهسا |  2019-06-06 09:04:26 79 مليون قطعة الفائض من الشوكولاتة بانتظار العالم |  2019-06-06 08:57:01 عمدة لندن يسخر من ترامب ويصفه بـ "طفل بعمر 11 عاما" |  2019-06-06 08:55:45 حالة الطقس: أجواء حارة نسبياً |  2019-06-06 08:52:55 مشاركة واسعة بمسيرة عيد الفطر السعيد في كفر مندا |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

لجنة الأطباء السودانية تعلن ارتفاع عدد القتلى إلى 108



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 اعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، ارتفاع عدد القتلى إلى 108 أشخاص جراء قيام الأمن السوداني بفض اعتصام العاصمة الخرطوم قبل يومين وما تلا ذلك من أحداث.



وقالت اللجنة في بيان، نشرته على حسابها بموقع "فيسبوك"، إن عدد القتلى ارتفع إلى 108 شخص على الأقل، وأكثر من 500 مصاب. دون مزيد من التفاصيل.




كلمات متعلقة

لجنة, الأطباء, السودانية, تعلن, ارتفاع, عدد, القتلى, إلى, 108,

تابعونــا

رسميا.. نيمار يغيب عن "كوبا أمريكا" رسميا.. نيمار يغيب عن "كوبا أمريكا" 2019-06-06 | 16:39:49

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم الخميس، غياب نجمه نيمار دا سيلفا عن...

بوتين: لا نعتزم الانضمام إلى "أوبك" بوتين: لا نعتزم الانضمام إلى "أوبك" 2019-06-06 | 16:37:49

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس، إن بلاده لا تعتزم أن تكون عضوا في منظمة...

نيوزيلندا .. صور سفاح المسجدين خارج المحرمات نيوزيلندا .. صور سفاح المسجدين خارج المحرمات 2019-06-06 | 11:26:14

ألغى قاضي المحكمة العليا النيوزيلندية كاميرون ماندر، قرار منع وسائل الإعلام من...

عمدة لندن يسخر من ترامب ويصفه بـ "طفل بعمر 11 عاما" عمدة لندن يسخر من ترامب ويصفه بـ "طفل بعمر 11 عاما" 2019-06-06 | 08:57:01

في إطار صدام طويل بين الرجلين، هاجم رئيس بلدية لندن، صادق خان، الرئيس الأميركي،...

ايران: سنمرغ أنف آل سعود واسرائيل في التراب ايران: سنمرغ أنف آل سعود واسرائيل في التراب 2019-06-05 | 11:24:44

قال مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد مرتضى قرباني، إن إيران...

الدول التي أعلنت الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك الدول التي أعلنت الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك 2019-06-04 | 11:55:05

تعذرت رؤية هلال شوال في عدد من الدول الإسلامية ما يجعل اليوم الثلاثاء 4 يونيو...

مقتل جندي وشرطي في هجومين بمدينة طرابلس اللبنانية مقتل جندي وشرطي في هجومين بمدينة طرابلس اللبنانية 2019-06-04 | 10:11:57

قتل فجر اليوم الثلاثاء مسلح في مدينة طرابلس شمالي لبنان بعد أن استهدف عناصر...

حزب الشعب : الجيش السوداني"ديكتاتوري" وما قام به "مجزرة" بحق المعتصمين حزب الشعب : الجيش السوداني"ديكتاتوري" وما قام به "مجزرة" بحق المعتصمين 2019-06-04 | 10:09:10

أدان حزب الشعب قيام الجيش السوداني بقمع المعتصمين أمام مقر القيادة العامة في...

ترامب لدى وصوله إلى بريطانيا: رئيس بلدية لندن صادق خان بغيض جداً وفاشل تماماً ترامب لدى وصوله إلى بريطانيا: رئيس بلدية لندن صادق خان بغيض جداً وفاشل تماماً 2019-06-04 | 06:37:37

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه اللفظي على صادق خان رئيس بلدية لندن،...

لقاءات سرية عالية المستوى بين الجانبين .. علاقة حماس مع سوريا دخلت مرحلة "الهدنة" لقاءات سرية عالية المستوى بين الجانبين .. علاقة حماس مع سوريا دخلت مرحلة "الهدنة" 2019-06-03 | 14:55:48

ذكرت صحيفة الاخبار اللبنانية ان غيمة الخلاف بين حركة حماس وسوريا بدأت تنقشع...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الفريديس انتخابات رئاسة مجلس محلي احمد برية ايمن مرعي شجار عنيف بلدة كفر مندا مفرقعات انتخابات رئاسة اعتقالات مجلس اصابات اعتقالات ام الفحم اطلاق نار اصابة شاب حي عين جرار طفيفة مستشفى الشرطة تحققمصرع أحمد عبد السلام شلبي اكسال قرية سائق حادث طرق مروع تصادم شاحنة سيارة خصوصية مفرق وادي عارة شارع 6الشيخ كمال خطيب امر منع سفر حارج البلاد وزير الداخلية المحكمة ترد طلب دعوى الغاء الانتخابات في البعينة نجيدات صالح سليمان لحوم 12 طن مصنع لحوم كفر كنا ضبط ابادة مصادرة الشرطة الصحة وزارة المسجد الاقصى المبارك يستعد لاستقبال شهر رمضان الكريم المبارك الغاء رحلات مدرسية الاوضاع الامنية في البلاد القدس 18 طلابزلفة طالبة شجار الجامعة العربية الامريكية جنين طلاب هرتسوغ حكومة وحدة الصهيوني تقارب تشكيل ايمن عودة رئيس المعارضة اختفاء الشابة دموعه مقاطعه من بئر السبع الشرطة تبحث عنها مدرسة الكرمة تحتفل تخريج الفوج الاول طلابها مدينة حيفا بلدية سخنين اطلاق نار مبنى مجهولون مازن غنايم رئيس استنكار عارم القدس محمد واري اصيب مساء يافا امس طعن عملية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com